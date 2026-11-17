El congresista Duvalier Sánchez denunció una estrategia de desinformación vinculada al abelardismo que buscó influir en la elección de una magistrada de la Corte Constitucional en 2025.

El congresista Duvalier Sánchez, representante del Partido Verde, afirmó que una campaña digital diseñada para atacarlo personalmente también tuvo como objetivo maniobrar la discusión política sobre la elección de una magistrada de la Corte Constitucional en 2025. Durante la presentación de su denuncia, el legislador señaló que dicha estrategia de comunicación buscaba saturar el debate público con narrativas falsas y calumnias dirigidas a múltiples instituciones y figuras del Estado.

Evidencia Digital Y Mecanismo De Influencia

Sánchez presentó en su cuenta de X un video donde se observa una carpeta física titulada "Elección Magistrados Corte Constitucional" con la fecha del 3 de septiembre de 2025 impresa en su interior. El congresista sostuvo que dentro de este material se almacenaba contenido diseñado para incidir en el proceso de designación de la nueva magistrada. Al exhibir la carpeta, declaró que la estrategia de desinformación no dejaba a nadie fuera del alcance de sus ataques digitales, mencionando explícitamente que ni siquiera la Corte Constitucional se había salvado de estas maniobras.

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El parlamentario explicó que el objetivo de esta maquinaria mediática era lograr que sus mensajes, fabricados o manipulados, trascendieran el entorno digital para circular en medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, en el registro audiovisual no identificó cuáles eran los medios de prensa específicos que habrían sido cooptados ni detalló cuáles publicaciones concretas sobre la magistratura formaban parte de este plan estratégico.

Vinculación Con El Abelardismo Y Efecto Espejo

El congresista Duvalier Sánchez contextualizó estas acusaciones como respuesta a los señalamientos recibidos recientemente, los cuales atribuyó a una persona vinculada políticamente al movimiento conocido como el abelardismo. Según su relato, esta figura lanzó el ataque inicial y otras cuentas lo reproducieron mediante un mecanismo que él definió como "efecto espejo". Describió este proceso como una multiplicación por rebote, funcionando literalmente como un sistema de copia y pega que busca que las falsedades ganen espacio en la agenda pública.

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Sánchez argumentó que la prioridad de quienes ejecutan esta táctica no es el debate de ideas, sino imponer una narrativa de calumnia, injuria e indicio de delito sin fundamento. Para el legislador, la propagación sistemática de estos contenidos es una herramienta diseñada para desacreditar a las voces de oposición y a quienes ejercen contrapesos al poder ejecutivo.

Denuncia De Uso Irregular De Recursos Públicos

Una de las acusaciones más graves planteadas por el congresista Duvalier Sánchez fue la supuesta destinación de recursos públicos para financiar estas campañas de desprestigio digital. Aunque afirmó que se había utilizado dinero del Estado, no precisó en su intervención cuál entidad gubernamental habría aportado los fondos, cuál era el monto exacto gastado ni quién autorizó formalmente ese uso presupuestal. Tampoco explicó quién creó la carpeta que presentó como evidencia ni cómo llegó a sus manos para poder exhibirla.

El miembro del Partido Verde cuestionó el alcance de estos ataques en medio de un clima de tensión con el Gobierno nacional, donde periodistas, artistas, congresistas y magistrados han ejercido contrapesos públicos a las políticas del ejecutivo. Sánchez sostuvo que las publicaciones son parte de una estrategia institucionalizada contra quienes se atraviesan en los intereses políticos de la administracion actual.

Posicionamiento Frente A La Casa De Nariño

Al cierre de su exposición, Duvalier Sánchez exigió que los responsables de esta campaña respondan ante la justicia por los delitos de destinación ilegal de recursos públicos para atacar a críticos políticos. Aseguró que los ejecutores de la estrategia se sienten protegidos desde la Casa de Nariño, lo que les permite actuar con impunidad. El congresista advirtió que existen más historias por descubrir y denunció que esta situación constituiría un escándalo mediático, político y judicial con consecuencias penales en cualquier país democrático.