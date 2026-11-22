La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anuncia cortes planificados en múltiples localidades de la capital y Soacha para reparaciones críticas en las redes de distribución.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ( EAAB) ha confirmado la ejecución de una serie de interrupciones programadas en el servicio de agua potable que afectarán a vastos sectores de Bogotá y el municipio de Soacha. Estas suspensiones temporales se llevarán a cabo estrictamente entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre de 2026, respondiendo a necesidades técnicas urgentes de mantenimiento y reparación en la infraestructura crítica de la ciudad.

Detalles Técnicos de las Interrupciones en Bogotá

Los cortes de agua tienen como objetivo principal realizar intervenciones en las redes de distribución, incluyendo la instalación de nuevos accesorios y cambios en las tuberías existentes. Según los comunicados oficiales de la EAAB, estas acciones son preventivas y buscan evitar daños de mayor magnitud en los componentes del sistema de suministro, garantizando así la estabilidad a largo plazo de la red hídrica en la capital.

Also read Cortes de luz en más 10 barrios en Cartagena este domingo 22 de noviembre

La programación abarca una amplia gama de localidades bogotanas, incluyendo San Cristóbal, Usaquén, Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda. En la jornada del lunes 23 de noviembre, zonas como Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Ciudad Londres, San Rafael Usme, Tibaque y Yomasa experimentarán suspensiones desde la madrugada. La EAAB ha establecido horarios precisos para cada sector, variando entre las 4:00 a. m. y las 9:00 a. m. dependiendo de la complejidad de la intervención en cada barrio.

Paralelamente, áreas como Horizontes Norte, La Glorieta, Furatena y Cerros de Santa Bárbara tendrán cortes iniciados a las 7:00 a. m. El Nogal y Porciúncula serán afectados a las 4:00 a. m., mientras que Islandia y Pacho Ancho desde las 7:00 a. m. El Porvenir y Los Laureles II comenzarán sus interrupciones a las 4:00 a. m. Finalmente, sectores como La Victoria, Ingemar y Siberia Urbano registran suspensions que inician a las 4:00 a. m. o 7:00 a. m., cubriendo desde las primeras horas del día hasta el mediodía en algunos casos específicos.

Advertisement

Movilidad del Servicio en Soacha y Otras Localidades

La ciudad de Soacha también verá significativamente impactada su movilidad hídrica durante los días 25 y 26 de noviembre. El miércoles 25, el agua será cortada en barrios como El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña y San Martín desde las 4:00 a. m. hasta el mediodía. Zonas como Barrancas Norte, San Cristóbal Norte, San José de Bavaria y Lucero del Sur seguirán un calendario similar, asegurando que las reparaciones se completen antes de que finalice la jornada laboral para facilitar la respuesta inmediata de los equipos técnicos.

El jueves 26 de noviembre marca el cierre de esta campaña de mantenimiento con cortes en Santa Rosita, Altos de Portalegre, El Paraíso Soacha y Llanos de Soacha. Las suspensiones en estas áreas, que incluyen Nueva Portalegre, Oasis de Jericó y Parque de Las Flores, comenzarán desde las 7:00 a. m. Otras localidades como Montevideo, Centro Industrial, Sabana Grande, Aures II y Villa María también se verán involucradas, extendiendo las interrupciones desde la madrugada hasta las 12:00 m. o 3:00 p. m. dependiendo de la zona específica.

Barrios como Bosque Los Alpes, Moralba, Altamira, Las Lomas y Veinte de Julio experimentarán suspensiones iniciadas a las 4:00 a. m. o 7:00 a. m., cubriendo también Puerto Rico, Cerros de Oriente y Las Lomas. La EAAB ha priorizado estas zonas para minimizar el impacto en los horarios pico de consumo, aunque los residents deben prepararse para la eventual falta de agua en sus hogares durante las ventanas de tiempo especificadas por la empresa prestadora del servicio.

Recomendaciones Oficiales para Usuarios y Empresas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha emitido instrucciones estrictas para mitigar los efectos de los cortes. Se recomienda encarecidamente a todos los usuarios llenar los tanques de reserva antes de que comience cada suspensión y almacenar únicamente el agua estrictamente necesaria para el período de corte. Si el agua se guarda en recipientes abiertos, debe consumirse antes de que transcurran 24 horas para garantizar la potabilidad y evitar la proliferación de bacterias.

Advertisement

Se aconseja hacer un uso racional del agua durante todo el proceso, priorizando actividades básicas como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, la empresa dispondrá de carrotanques para abastecer estas instituciones críticas. Estos servicios de emergencia se pueden solicitar a través de los canales oficiales de atención al cliente de la EAAB, asegurando que la salud pública no se vea comprometida por las intervenciones de mantenimiento programadas.