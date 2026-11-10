EAAB suspenderá el servicio de agua en varias localidades de Bogotá hasta el 12 de noviembre

La EAAB anunció cortes temporales de agua en localidades de Bogotá entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre por trabajos en redes de distribución.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ( EAAB) programó suspensiones temporales del servicio de agua en varios sectores de la capital entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre. Los cortes responden a trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de distribución que abastecen a distintas localidades.

Según la programación de la entidad, las localidades con intervenciones son Barrios Unidos, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Engativá, Santa Fe, Chapinero, Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar. Algunas de las suspensiones durarán hasta 30 horas.

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Qué trabajos realizará la EAAB en las redes de agua

La EAAB realizará empates de redes, mantenimiento preventivo, cambio de accesorios y medidores, instalación de válvulas y verificación de macromedidores. Estas labores forman parte de la intervención programada en los sectores afectados.

De acuerdo con la empresa, los trabajos buscan prevenir daños de mayor alcance en las tuberías y garantizar la continuidad del suministro. Por esa razón, la EAAB agrupó las intervenciones en bloques con horarios y tramos definidos.

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Cada bloque se identifica por barrios y por un corte geográfico de calles y carreras. La programación indica el tipo de labor previsto en cada tramo, lo que permite a los usuarios conocer si el corte corresponde a un empate de redes, a un mantenimiento preventivo o a un cambio de medidor.

Horarios y sectores con suspensión de agua en Bogotá

Los cortes comienzan a las 7:00 a. m., a las 9:00 a. m. o a las 10:00 a. m., y su duración varía entre cuatro, 24, 27 y 30 horas según el sector. La EAAB detalló cada tramo con barrios y vías específicas.

Uno de los bloques va de la transversal 55 a la avenida carrera 68, entre calles 90 y 100, desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, por empates de redes. Otro corte, de la avenida carrera 3 a la carrera 12B, entre diagonal 48Y sur y calle 36D sur, empieza a las 9:00 a. m. y dura 24 horas por mantenimiento preventivo, en sectores como La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico y Molinos del Sur.

En el suroccidente de la ciudad, el sector de Argelia, Bosa Central, Clarelandia y La Azucena tendrá un corte desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Allí, el mantenimiento preventivo se realizará en tres tramos, entre la calle 58C sur y la calle 65D sur. En Minuto de Dios, el corte va de la calle 80 a la calle 97, entre carreras 72 y 86, desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

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El tramo de Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar y los barrios Siberia tendrá la suspensión más prolongada, con una duración de 30 horas desde las 10:00 a. m., por empates de redes. En cambio, Los Laches, Girardot, Rocío, El Dorado y El Guavio, junto con los hospitales Franklin Delano Roosevelt y Guavio, tendrán un corte de cuatro horas desde las 10:00 a. m., por verificación de macromedidor.

Impacto para los usuarios y fecha de cierre de los cortes

Los habitantes de los sectores incluidos en la programación deberán contar con la suspensión del servicio de agua durante los horarios indicados, que se extienden hasta el jueves 12 de noviembre. El plan abarca Ortezal, Batallón Caldas, Eduardo Santos, La Estanzuela, El Progreso, Ciudad Hayuelos y El Vergel, con cortes que inician a las 7:00 a. m. y duran 27 horas.

Otros sectores como Lombardía, Portal del Sol, Villa María y Aures II tendrán un corte desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por instalación de válvulas, mientras que Bosa La Estancia, El Colegio, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte y San Pablo II tendrán una suspensión de 24 horas por mantenimiento preventivo. La EAAB ha previsto estos trabajos como parte de la continuidad del suministro en la ciudad.