Ebola en el Congo: la violencia armada dificulta la contención y obliga a Uganda a cerrar su frontera

El brote de ébola en la provincia de Ituri se agrava por el conflicto armado en el este del Congo, con 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas. Uganda cierra su frontera y establece cuarentena de 21 días para los viajeros congoleños mientras la OMS pide alto al fuego para frenar la propagación.

La República Democrática del Congo atraviesa una de las crisis sanitarias más graves de la última década, ya que la expansión del brote de ébola en la provincia de Ituri se está viendo obstaculizada por la inseguridad crónica que azota el este del país.

Desde la declaración oficial del brote a mediados de mayo, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han confirmado 10 fallecimientos y han registrado 223 muertes sospechosas vinculadas a la enfermedad, dentro de un total que supera los 1.000 casos, tanto confirmados como sospechosos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que la violencia constante impide que los equipos de respuesta sanitaria puedan rastrear contactos, aislar a los infectados y establecer corredores seguros de atención.

Los continuos enfrentamientos entre el ejército congoleño y grupos armados como el M23, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y milicias locales denominadas Wazalendo han desplazado a cientos de miles de personas, generando campamentos superpoblados donde la transmisión del virus se multiplica rápidamente. Además, los ataques a instalaciones médicas y la captura de personal de salud hacen que el monitoreo de casos sea prácticamente imposible, erosionando la confianza de la población en las medidas de contención





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