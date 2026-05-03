Eclipse Solar de Dos Días: Un Evento Astronómico Excepcional en 2183

Un eclipse solar total con una duración inusual, que se extenderá a lo largo de dos días, será visible en Colombia y ofrecerá una oportunidad única para la investigación científica. Además, se destacan noticias sobre la atención a pasajeros afectados por el cese de Spirit Airlines y otros temas de actualidad nacional.

Un eclipse solar total de excepcional duración, extendiéndose a lo largo de dos días según el Tiempo Universal Coordinado (UTC), capturará la atención de la comunidad científica y los observadores del cielo.

Este evento, previsto entre el 16 y 17 de septiembre de 2183, no implica una duración continua de 48 horas, sino que su registro se divide debido a la trayectoria global del eclipse y su relación con la Línea Internacional de Cambio de Fecha. La fase máxima del eclipse, el momento de mayor alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, se concentrará en un periodo de aproximadamente 7 minutos y 53 segundos.

La singularidad de este eclipse reside en su duración y en las condiciones orbitales que permiten una cobertura prolongada del disco solar. Los modelos astronómicos predicen una visibilidad parcial en Colombia, concentrada en las zonas del norte y occidente del país, especialmente en áreas costeras durante el atardecer. A nivel global, la mayor visibilidad se registrará en el hemisferio sur, abarcando regiones de Oceanía como Nueva Zelanda, partes de la Antártida y el sur del Océano Pacífico.

El cruce de la sombra lunar por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, ubicada en el Océano Pacífico, es el factor determinante que divide el registro del evento en dos fechas distintas dentro del calendario gregoriano. Este fenómeno no solo es un espectáculo visual impresionante, sino también una valiosa oportunidad para estudiar variaciones en el diámetro del Sol y los cambios en la dinámica orbital a largo plazo.

Los datos recopilados durante el eclipse permitirán ajustar y refinar los modelos matemáticos que proyectan el comportamiento de los cuerpos celestes en escalas de tiempo prolongadas, contribuyendo a una mejor comprensión de la mecánica celeste. Además de este eclipse futuro, se anticipa un eclipse solar total de gran magnitud, conocido como el Eclipse del Siglo, el 2 de agosto de 2027.

Este evento, con una magnitud de 1.079, será visible con el Sol completamente cubierto por la Luna en el sur de España, el norte de África y Medio Oriente, mientras que en otras regiones se observará de forma parcial. La importancia de estos eclipses trasciende la mera observación astronómica, ya que proporcionan datos cruciales para la investigación científica y el avance del conocimiento sobre nuestro sistema solar.

En otras noticias, Colombia ha activado un plan de contingencia para atender a 10.000 pasajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines, ofreciendo opciones de reembolso y reubicación. Diversas problemáticas sociales y políticas también están en la agenda nacional, incluyendo demandas por un trato digno para madres de niños con discapacidad en el sistema de salud de la Policía, debates sobre casos de legítima defensa y homicidio, y el análisis de las encuestas y estrategias en el contexto de las elecciones de 2026.

La entrega de la necropsia de Kevin Acosta por parte de Medicina Legal también ha generado controversia y respuestas a cuestionamientos del presidente Petro





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