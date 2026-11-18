El DANE confirma que la economía de Colombia creció un 0,5% en el tercer trimestre de 2026, acumulando un 2,1% en lo que va del año, con retroceso frente al trimestre anterior.

La economía de Colombia registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,5 % durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE), refleja un desaceleramiento significativo en comparación con los ritmos de crecimiento experimentados en los primeros meses del año. El organismo técnico señaló que esta expansión ocurre frente al mismo periodo del año anterior, estableciendo un contexto de moderación en la actividad productiva nacional.

Desaceleración en el Producto Interno Bruto

El dato definitivo muestra que el PIB acumulado entre enero y septiembre del año en curso asciende al 2,1 %. Sin embargo, es crucial distinguir entre la performance trimestral y el rendimiento anual acumulado, ya que reflejan dinámicas diferentes. Mientras que el 0,5 % mide exclusivamente la variación de los últimos tres meses, el 2,1 % abarca lo producido desde el inicio del año hasta septiembre. Estas dos métricas son complementarias pero no deben confundirse, pues indican niveles distintos de impulso económico.

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Al comparar el trimestre actual con el inmediatamente anterior, el de julio a septiembre frente a abril a junio, se observa una contracción. En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la economía bajó un 0,8 %. Esto significa que, en términos relativos, se generó menos producción en el tercer trimestre que en el segundo. Este retroceso intertrimestral contrasta con los crecimientos del 3,6 % registrado en el segundo trimestre y del 2,1 % en el primero, lo que evidencia una clara tendencia a la baja en la velocidad de crecimiento reciente.

Resultados por sectores productivos

El comportamiento divergente del PIB se explica por el desempeño desigual de los diversos sectores industriales y de servicios. Por un lado, la minería y los servicios públicos registraron aumentos, contribuyendo positivamente a la cifra final. Estas áreas mantuvieron o incrementaron su nivel de producción, amortiguando parcialmente la caída de otras ramas económicas. La estabilidad en estos servicios básicos fue un factor de soporte para la métrica general.

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En contraste, la industria manufacturera y el sector agropecuario sufrieron contracciones. Las industrias manufactureras, que abarcan las fábricas, cayeron un 1,2 % en relación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción indica que la producción industrial se contrajo, reflejando menos bienes fabricados. Del mismo modo, el agro experimentó una caída en sus volúmenes de producción. La suma de estas bajadas industriales y agrícolas restó impulso al conjunto de la economía nacional durante este periodo.

Interpretación de las cifras preliminares

Los datos presentados por el DANE se entregan en volumen, lo que significa que están exentos del efecto de los precios o inflación. Esta metodología permite determinar si realmente hubo un cambio en la cantidad de bienes y servicios producidos, independientemente de si estos se volvieron más caros o más baratos. Además, la información lleva la sigla "pr", indicando que se trata de un dato preliminar. Esto implica que las cifras están sujetas a posibles ajustes futuros cuando se disponga de información más completa y detallada de los productores.

Un crecimiento del PIB del 0,5 % no implica necesariamente que el país esté en crisis económica, pero sí señala que el dinamismo y el movimiento económico se han debilitado respecto a meses anteriores. Normalmente, tasas de crecimiento más altas se correlacionan con mayor producción, ventas y oportunidades de empleo. La desaceleración observada sugiere que ese impulso se ha enfriado, aunque el saldo anual de 2,1 % mantiene a la economía en terreno positivo en lo que va del 2026.

Contexto histórico y próximos pasos

Para contextualizar el desempeño actual, cabe recordar que en el tercer trimestre de 2025, un año atrás, la economía había crecido un 3,8 %. La comparación con ese periodo histórico muestra una reducción considerable en la tasa de expansión. El DANE continúa monitoreando la situación y ajustará los datos cuando estén disponibles nuevas fuentes estadísticas. La vigilancia de estos indicadores es fundamental para entender la salud económica y planificar políticas públicas efectivas.