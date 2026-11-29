Análisis experto sobre la necesidad de devaluar la moneda y bajar tasas de interés para evitar el colapso económico en Colombia frente al FMI.

La crítica más severa hacia la política económica vigente sostiene que la decisión de no ajustar drásticamente la tasa de interés y la devaluación de la moneda ha conducido directamente a una trayectoria de colapso sistémico. La situación actual evidencia que la oferta agregada se sitúa por debajo de la demanda agregada, mientras que el ahorro permanece insuficiente para sostener los niveles de inversión requeridos por la dinámica del mercado.

Causas Macroeconómicas Del Desequilibrio Actual

El análisis detallado del contexto económico revela que esta situación viola la ley de Say, un principio fundamental que establece que es la oferta la que crea su propia demanda. En el escenario actual, se ha incursionado en el error de mantener la oferta por debajo de la demanda y el ahorro por debajo de la inversión, un desequilibrio que contradice incluso los principios elementales de la ciencia económica.

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Esta inversión insuficiente del ahorro impide la estabilidad del sistema financiero, ya que la estructura económica actual no puede sostenerse cuando el volumen de inversión supera al capital ahorrado disponible. La discrepancia entre estos dos indicadores fundamentales ha creado una presión insostenible que amenaza la viabilidad a largo plazo de la estructura productiva del país.

El Papel De Las Autoridades Económicas

La solución propuesta exige la intervención directa y efectiva del Estado, ejecutada a través del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de lograr tres metas simultáneas y urgentes: bajar la tasa de interés, devaluar la moneda de manera drástica y reducir el déficit fiscal.

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Estas acciones están destinadas a elevar tanto el ahorro como el crecimiento económico, rompiendo el ciclo negativo que actualmente prevalece. En lugar de tomar estas medidas correctivas, el gobierno ha optado por subir la tasa de interés de referencia y los TES, buscando prevenir la salida de inversionistas en moneda extranjera mediante la revaluación de la moneda.

Esta estrategia de defensa de la moneda ha resultado contraproducente, ya que ha provocado que el ahorro y el crecimiento declinen significativamente, reforzando las tendencias negativas. La lógica detrás de esta política se basa en la expectativa de que los inversionistas en moneda extranjera se retiren del país precipitando una devaluación, pero el manejo actual ha optado por evitar esa salida a costa de la liquidez interna.

Alternativas Y Lecciones Internacionales

Los expertos señalan que no existía otra vía viable para reactivar la economía que bajando la tasa de interés, devaluando la moneda y reduciendo tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente. Este enfoque ha sido validado históricamente por el éxito de los Tigres Asiáticos y los países escandinavos de Europa, quienes utilizaron estrategias similares para lograr su transformación económica.

La economía actual se clasifica como una economía de oferta, la cual solo puede ser enfrentada eficazmente mediante la reducción de la tasa de interés y la devaluación de la moneda, lo que a su vez eleva el ahorro y el crecimiento económico. Esta metodología se contrapone frontalmente a la postura del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional.

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Impacto De La Reforma Tributaria Vigente

La reforma tributaria comprometida por el gobierno está generando un efecto negativo directo al reducir el ahorro y limitar el crecimiento económico, lo cual agrava el problema estructural. La propuesta adecuada, que va en contra de las instituciones financieras internacionales y locales, implica bajar la tasa de interés de referencia y los TES, junto con una intervención activa en el mercado monetario y cambiario.

La solución real no reside en políticas tributarias que reducen el ahorro, sino en la reducción de la tasa de interés y la devaluación drástica de la moneda, medidas que elevan el ahorro y el crecimiento. Complementariamente, se requiere la reducción del gasto fiscal y la disminución del déficit en cuenta corriente para equilibrar la balanza económica.

En la situación presente, el ahorro se coloca por debajo de la inversión y la oferta agregada por debajo de la demanda agregada, creando un estancamiento profundo. Sin una intervención decidida del gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, para ejecutar estas medidas correctivas, la economía no experimentará una reactivación significativa.