Economía del cuidado en Colombia: 340 billones de pesos y la brecha de género
El DANE revela que la economía del cuidado representa el 19,9% del PIB colombiano. Se analizan los impactos del Plan de Desarrollo 2027 y la hoja de ruta del BID.
La economía del cuidado en Colombia alcanzó en 2024 un valor de 340,5 billones de pesos, equivalente al 19,9% del Producto Interno Bruto. Esta cifra, difundida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, evidencia la magnitud del trabajo doméstico no remunerado y el apoyo a personas con dependencia que sostienen la vida productiva del país.
Desigualdad de carga horaria entre sexos
Las mujeres colombianas aportaron el 75,9% de las 44.326 millones de horas registradas en este sector durante el año pasado. En promedio, cada mujer dedicó 23,5 horas semanales a estas labores frente a las 8,6 horas correspondientes a los hombres. Esta responsabilidad desproporcionada altera sus empleos, ingresos y posibilidades de liderazgo profesional.Also readInicio de la Negociación del Salario Mínimo 2027 en Colombia y Cifras del DANE
Hoja de ruta junto al BID y Fedesarrollo
Desde la iniciativa Women in Connection, se comparte una hoja de ruta desarrollada junto al Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo. Esta estrategia busca integrar la economía del cuidado con la equidad de género y el crecimiento, invitando a mirar más allá de la simple inserción laboral y reconociendo trayectorias completas.
Plan de Desarrollo 2027 y reconstrucción territorial
Colombia está definiendo su próximo ciclo de crecimiento donde el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto nacional decidirán qué financiar. Las elecciones regionales de 2027 y los planes posteriores a la reconstrucción de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda son clave. La oferta de cuidado determinará quién podrá participar en la recuperación post-terremoto.
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