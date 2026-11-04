Economía plateada en Colombia: PIB y gasto anual impulsados por adultos mayores

La economía plateada representa el 12% del PIB nacional con gastos de $121 billones anuales, impulsada por la demografía envejecida y nuevas oportunidades de inversión.

El segmento de personas mayores de 50 años se ha consolidado como un motor fundamental para la economía colombiana. Según las cifras más recientes del Dane, este grupo etario agrupa a cerca de 14 millones de personas, de las cuales alrededor de 8 millones superan los 60 años. Esta dinámica demográfica ha transformado el panorama económico del país, elevando la capacidad de consumo, ahorro y emprendimiento de la población adulta.

El impacto financiero de esta transición es cuantificable y significativo. El mercado asociado a la economía plateada ya representa cerca del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además, se estima un gasto anual total de $121 billones por parte de este segmento, lo que convierte a los adultos mayores en un mercado de alto valor para inversionistas y empresas privadas que buscan adaptación estratégica.

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Crecimiento sostenido del PIB por el envejecimiento

La economía plateada abarca las actividades económicas vinculadas a las necesidades, capacidades y hábitos de consumo de las personas mayores. Históricamente, este sector ha sido abordado principalmente desde las áreas de salud, pensiones y cuidado, pero ahora se reconfigura como una oportunidad integral para el sector productivo. Esta evolución responde a un cambio profundo en la estructura social y económica del país.

El potencial de crecimiento no se limita a la población que actualmente supera los 50 años. Las proyecciones demográficas del Dane indican que para el año 2050, cuatro de cada 10 colombianos tendrán esa edad o más. Este cambio demográfico estructural plantea un desafío de adaptación inmediata para las instituciones gubernamentales y el sector privado, quienes deberán modificar sus productos y modelos de negocio para una sociedad que vivirá más tiempo.

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Diversificación de sectores en el mercado adulto

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Economía plateada: un mapeo de actores y tendencias en América Latina y el Caribe, detalla la participación actual de las empresas en este mercado. Actualmente, el 40% de las empresas vinculadas a la economía plateada ofrece servicios de salud y atención a la dependencia, reflejando las necesidades inmediatas del envejecimiento poblacional.

La diversificación comercial también muestra otras áreas clave. Otro 21% de las empresas tiene presencia multisectorial, mientras que las finanzas representan el 8% de la actividad identificada. Los bienes de consumo, el turismo y los servicios relacionados con la fuerza de trabajo participan con un 4.5% cada uno. El entretenimiento representa el 4%, la educación y la vivienda el 3% cada una, y el transporte el 1% restante, evidenciando un ecosistema variado y en expansión.

Cambios en prioridades de consumo y finanzas

Las oportunidades comerciales pueden identificarse incluso antes de los 50 años, donde el segmento de mayores de 45 años representa cerca del 31% de la población colombiana actual. Las proyecciones señalan que este porcentaje aumentará al 37% en 2033, al 43% en 2043 y alcanzará el 49% en 2053, según las cifras del Dane. Este crecimiento anticipado requiere que las empresas adapten sus estrategias a largo plazo.

Un estudio de Target Insights y Data 8 revela cambios claros en las prioridades de este grupo. El 65% de las personas mayores de 45 años prioriza el cuidado de su salud, el 57% prefiere los viajes de descanso y el 44% dedica más tiempo a la familia. Además, siete de cada 10 personas de este segmento son financieramente independientes, reforzando su estatus como consumidores críticos para nuevos servicios.

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Visión estratégica desde la Universidad de La Sabana

Carlos Alberto Sampedro Gaviria, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Integral de la Universidad de La Sabana, ha analizado cómo la longevidad está modificando la sostenibilidad social. Señaló que Colombia está aprendiendo a vivir más rápido de lo que organiza una sociedad para vidas más largas. Esta perspectiva exige revisar la estructura tradicional de estudiar, trabajar y retirarse.

Para el académico, el envejecimiento no puede verse solo como un costo para los sistemas de aseguramiento. Las personas mayores también consumen, trabajan y emprenden durante más años. La economía plateada implica generar condiciones para que los adultos mantengan su autonomía y participación social, convirtiendo la experiencia acumulada en un activo económico vital para el futuro del país.