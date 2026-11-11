Economist evalúa los primeros 100 días de De la Espriella como la nueva era de la seguridad en Colombia

El Economist publica un editorial analizando las primeras 100 jornadas de De la Espriella, enfocándose en su política de seguridad, la relación con el Congreso y la mano de obra de la nueva administración.

El Economist publicó hoy un editorial que revisa los primeros 100 días de Abelardo De la Espriella en el cargo de presidente de Colombia, calificándolo con la frase 'nuevo sheriff de Colombia' y comparándolo con la línea de Donald Trump. El análisis pone de relieve la estrategia de seguridad, la relación tensa con el Congreso y la urgencia de abordar la crisis fiscal del país.

La estrategia de seguridad de De la Espriella

El editorial detalla la serie de presentaciones y dramatizaciones realizadas por el mandatario, las cuales forman la base de su política de seguridad. Se menciona que el presidente eliminó a varios 'mandos de alto valor', aunque describe las operaciones en línea como 'grotescas'. En Santa Marta, tras la captura del alias Cholo, De la Espriella ordenó sobrevuelo de aviones de combate, aunque la población permaneció confinada en sus hogares.

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El periodista también señala que la ley de sometimiento ya aprobada, junto al estatuto antiterrorista, permitiría al Ejecutivo designar a grupos como terroristas y congelar sus activos. Los grupos de derechos humanos temen que esta norma se utilice para intimidar a la sociedad civil.

Relación conflictiva con el Congreso

La discusión sobre el proyecto de ley de rescate fiscal ha exacerbado las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El editorial cita al senador del Centro Democrático, quien, pese a pertenecer al partido oficialista, critica las propuestas del Gobierno y afirma que el presidente desea imponer leyes sin debatirlas. El exministro Mauricio Cárdenas también indica que la capacidad del presidente se evaluará más allá del espectáculo.

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El documento menciona la designación de Alejandro Ordóñez en el Ministerio de Interior y la eliminación de obras en el Museo Nacional, junto con los comentarios del presidente que culminan con la frase 'qué viva Cristo Rey'. Estas maniobras se interpretan como parte de una "batalla cultural" que moviliza a la base del mandatario para las elecciones regionales de octubre de 2024.

Alianzas internacionales y la respuesta interna

En el ámbito internacional, Colombia se unió al Escudo de las Américas, una coalición militar norteamericana dirigida a combatir el narcotráfico. El editorial compara la susceptibilidad de De la Espriella con la de Trump, citando interacciones con exfuncionarios como el exdirector del Dane Ricardo Valencia y la salida de Bruce Mac Master de la ANDI. También se mencionan los despidos de periodistas.

El Economist concluye que, a medida que los números crecen, la línea adoptada por De la Espriella será cada vez más difícil de sostener. El Pacto Histórico y otras movilizaciones están alineando la oposición para las próximas protestas del 19 de noviembre, mientras el gobierno califica a los manifestantes como 'una pequeña minoría que quiere parar a Colombia'.