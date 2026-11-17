La Conferencia de la Universidad de Brown analiza el impacto de la IA, revelando cambios en las tasas de crecimiento y nuevos desafíos institucionales.

Un panorama transformador emerge del reciente encuentro académico en la Universidad de Brown, donde economistas destacados redefinieron sus modelos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía global. Este evento, celebrado en honor a Peter Howitt, profesor emérito de dicha institución y galardonado con el premio Nobel de Economía el año pasado, marcó un punto de inflexión en la comprensión del desarrollo tecnológico. La revisión de las tasas de crecimiento exponencial como un escenario factible ha desplazado el escepticismo prevaleciente en ciclos anteriores, señalando una nueva era de incertidumbre y oportunidad.

Cambio de perspectiva en las proyecciones económicas

La primera conclusión fundamental del evento es que el escepticismo generalizado entre los economistas ha disminuido drásticamente en comparación con hace apenas unos meses. Durante el mes de noviembre del año pasado, existía una clara divergencia entre los emprendedores tecnológicos y los analistas académicos, ya que mientras el valle de Silicon Valley anticipaba tasas exponenciales, los economistas preveían incrementos marginales. El cálculo realizado por Daron Acemoglu entonces sugería que la inteligencia artificial elevaría el crecimiento de la productividad en menos de una décima de punto porcentual al año durante la próxima década, una cifra considerada modesta.

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En contraste con esas perspectivas pasadas, la postura actual de la mayoría de los economistas que estudian el tema sistemáticamente considera que las tasas de crecimiento exponencial son un escenario viable. Esta convergencia de opiniones refleja una adopción más amplia de la posibilidad de que la tecnología disruptiva pueda acelerar los fundamentos macroeconómicos de manera significativa y sostenida a largo plazo.

Identificación de cuellos de botella críticos

El debate académico ya no se centra en la velocidad intrínseca del avance algorítmico, sino en los obstáculos estructurales que frenan su adopción masiva y efectiva en diversos sectores productivos. Los expertos coinciden en que la inteligencia artificial no es simplemente la más reciente innovación histórica, sino una tecnología de escala extraordinaria capaz de ejecutar tareas complejas con mayor precisión y rapidez que los humanos más talentosos. La posibilidad cercana del mejoramiento recursivo, un proceso donde la inteligencia artificial podría optimizarse a sí misma sin intervención humana, amplifica potencialmente su capacidad de automatización.

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No obstante, la teoría económica tradicional advierte sobre limitaciones severas derivadas de la complementariedad de las tareas productivas. Si las actividades de una industria son indispensables entre sí, la productividad total se ve limitada por el elemento más lento, independientemente de la eficiencia de las demás fases. Por ejemplo, si la inteligencia artificial diseña un edificio en segundos pero la colocación de los ladrillos sigue requiriendo mano de obra humana, el crecimiento del sector de la construcción dependerá exclusivamente de la mejora en esa tarea física específica.

Limitaciones tecnológicas e institucionales

Estos cuellos de botella presentan orígenes tanto tecnológicos como institucionales, creando barreras que la eficiencia algorítmica no puede superar por sí sola. Las tareas que involucran componentes físicos complejos o impredecibles permanecen fuera del alcance actual de la inteligencia artificial, lo que sugiere que la automatización completa del mercado laboral requiere avances significativos en robótica y sensores. Además, existen restricciones morales y culturales que impiden la delegación total de ciertas funciones a las máquinas, por muy perfectas que estas sean técnicamente.

En los casos donde los seres humanos rechazan la automatización por principios éticos, la economía continuará creciendo al ritmo al que se mejore la productividad humana en esas áreas protegidas. Esta realidad impone un techo práctico al crecimiento económico, asegurando que la transición hacia una automatización total será gradual y estará sujeta a la voluntad social y regulatoria vigente en cada período histórico.

Impacto real y consideraciones políticas futuras

Las simulaciones moderadas presentadas por Chad Jones, profesor de Stanford y miembro reciente de Anthropic, ofrecen proyecciones concretas sobre el crecimiento económico a largo plazo bajo distintos escenarios. Estos modelos indican que la tasa de crecimiento de Estados Unidos podría ascender de 2,1 por ciento en 2020 a 3,2 por ciento en 2050, y finalmente alcanzar 4,8 por ciento en 2075, lo que representa más del doble de la tasa actual.

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A pesar de estos incrementos numéricos, el impacto en el producto per cápita para 2050 sería apenas un 15 por ciento mayor que la tendencia actual, retrasando una explosión económica significativa hasta el año 2150. Solo la eliminación rápida de todos los cuellos de botella permitiría que la generación actual experimentara un crecimiento exponencial, una condición que resulta improbable a corto plazo.

Desafíos políticos y estabilidad institucional

La dimensión política de la inteligencia artificial representa el vacío más grande en las proyecciones actuales, ya que la mayoría de los análisis económicos ignora los costos sociales y los conflictos inherentes a su adopción generalizada. Los modelos tradicionales descansan en supuestos de estabilidad institucional, omitiendo escenarios disruptivos como revoluciones que destruyan los mercados o el arribo de gobiernos que penalicen la innovación tecnológica.

La pregunta crítica para los tomadores de decisiones contemporáneos es si debemos considerar nuestros tiempos actuales como estables o si debemos anticipar una transformación radical en el marco político. Abordar estos impactos requiere una reflexión profunda sobre cómo la normalidad del mundo podría ser redefinida por la intersección entre la innovación tecnológica y la estructura social.