Ecopetrol cierra el T3 2026 con utilidades récord pero caída en producción

Ecopetrol reportó beneficios de $4,75 billones en el tercer trimestre de 2026, aunque su producción de hidrocarburos cayó 3,3% y la deuda con el FEPC alcanzó $11,4 billones.

Los resultados financieros del tercer trimestre de 2026 revelan una paradoja significativa para Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana. Aunque la compañía registró un aumento sustancial en sus utilidades netas, esta performance positiva se contrasta con una tendencia descendente en la extracción de hidrocarburos y un crecimiento acelerado de las obligaciones financieras con el Estado.

Utilidades impulsadas por Brava Energía

Entre julio y septiembre de 2026, Ecopetrol declaró una utilidad consolidada de $4,75 billones. Esta cifra representa un incremento del 85,6% en comparación con los $2,56 billones reportados durante el mismo periodo del año anterior 2025.

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El desempeño financiero fue impulsado en parte por la integración de Brava Energía, operación que Ecopetrol consolidó completamente a partir del 18 de agosto de 2026. La incorporación de este activo aportó 38.600 barriles equivalentes diarios adicionales a la producción total del grupo, mitigando una caída que habría sido más pronunciada sin esta contribución.

Desaceleración en la extracción de crudo y gas

La producción consolidada del Grupo Ecopetrol, que incluye el 100% de la operación de Brava Energía, se ubicó en 747.300 barriles de petróleo equivalente por día durante el tercer trimestre de 2026. Este volumen representa una disminución del 0,5% frente a los 751.200 barriles equivalentes diarios registrados en el mismo periodo de 2025.

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La tendencia a la baja se volvió más evidente al analizar el acumulado anual. Entre enero y septiembre de 2026, la producción alcanzó 726.200 barriles equivalentes diarios, en contraste con los 750.900 del periodo inicial de 2025, lo que equivale a una caída general del 3,3%.

Al desglosar la participación neta de Ecopetrol, excluyendo el 49% de Brava Energía que no es de su propiedad, el descenso es aún mayor. La producción neta en el tercer trimestre fue de 728.400 barriles equivalentes diarios, una reducción del 3% interanual. En los nueve primeros meses del año, esta cifra se situó en 719.800 barriles equivalentes diarios, con una caída del 4,1%.

Caídas específicas en activos internacionales y domésticos

Uno de los factores principales de la disminución fue el rendimiento de Ecopetrol Permian en Estados Unidos. La producción de este activo cayó un 23,2% durante el tercer trimestre, pasando de 105.000 a 80.600 barriles equivalentes diarios. La compañía atribuyó este retroceso a una menor actividad de perforación derivada de la reducción en el número de taladros activos en la zona.

Por otro lado, la producción de gas natural y condensados también mostró resultados negativos, disminuyendo un 8,6% en el trimestre y ubicándose en 152.700 barriles equivalentes diarios. Esta baja se relacionó con la declinación natural de los campos en el Piedemonte y La Guajira, además de las paradas programadas por mantenimiento en la plataforma Bonga-Mamey.

En el territorio nacional, los campos de crudo enfrentaron presiones adicionales. La disminución natural de la producción y las restricciones operativas asociadas con el manejo de agua afectaron a activos clave en los Llanos Orientales, incluyendo Caño Sur, Chichimene y Castilla.

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Crecimiento exponencial de la deuda con el FEPC

Además de los desafíos operativos, las finanzas corporativas se vieron impactadas por el aumento de la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Al cierre de septiembre de 2026, este saldo alcanzó $11,4 billones, un incremento de $3,5 billones en comparación con el cierre de junio del mismo año.

Este crecimiento se explica por la dinámica entre los recursos causados y los pagos efectivos recibidos. Durante el periodo, la compañía causó obligaciones por valor de $4,1 billones. Por su parte, el Ministerio de Hacienda realizó pagos parciales por $0,7 billones, correspondientes a saldos pendientes de los terceros y cuartos trimestres de 2025.

La diferencia neta entre los $4,1 billones generados y los $0,7 billones cobrados explica el aumento de la cuenta por cobrar. El FEPC funciona como el mecanismo estatal para estabilizar los precios de los combustibles, cubriendo las diferencias cuando los precios de referencia superan lo que pagan los consumidores.

Endeudamiento consolidado en niveles históricos

El panorama financiero se completa con el aumento de la deuda corporativa total. La deuda consolidada de Ecopetrol alcanzó $119,5 billones al cierre del tercer trimestre de 2026. Esta cifra representa un aumento de $14,6 billones en relación con el periodo de junio de 2026.

Estos datos reflejan una realidad dual para la industria energética del país. Mientras las ganancias operativas muestran fortaleza gracias a la integración de nuevos activos, la capacidad de extracción continúa erosionándose por factores naturales y operativos. Simultáneamente, la dependencia de los subsidios y compensaciones del FEPC se intensifica, planteando desafíos estructurales para la sostenibilidad a largo plazo.