Ecopetrol impulsa su expansión internacional con una oferta de control del 51 % en Brava Energía, Brasil

Ecopetrol lanza una OPAV en Brasil para adquirir 116,1 millones de acciones de Brava Energía a R$ 23 cada una, buscando alcanzar el 51 % del capital con derecho a voto. La operación, sujeta a regulaciones locales y financiada con un crédito puente, apuntará a ampliar su portafolio de activos y fortalecer su presencia en el estratégico mercado brasileño.

Ecopetrol dio un paso decisivo en su estrategia de internacionalización al lanzar una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPAV) en el mercado brasileño con el objetivo de adquirir una participación significativa en Brava Energía S.A.

La filial del grupo, Ecopetrol Investimentos do Brasil LTDA, obtuvo la autorización necesaria de B3, la bolsa de valores de Brasil, para iniciar la oferta dirigida a los accionistas de Brava Energía. La propuesta contempla la compra de 116,1 millones de acciones ordinarias, lo que equivale a aproximadamente el veinticinco por ciento del capital social de la compañía brasileña.

Cada acción se ofrece a un precio de R$ 23, lo que representa una prima del 20,9 % sobre el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) de los últimos noventa días. Con esta primera fase, Ecopetrol busca sentar las bases para una adquisición mayor; la intención declarada es alcanzar una participación con derecho a voto del cincuenta y uno por ciento en Brava Energía, lo que le otorgaría el control efectivo de la empresa.

La operación está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos regulatorios y a la concreción de condiciones precedentes establecidas en la documentación oficial presentada ante las autoridades del mercado de capitales brasileño. El financiamiento de la compra se realizará mediante un crédito puente, mecanismo que ya había sido anunciado en abril cuando se dio a conocer el primer acuerdo preliminar para la toma de control.

Ecopetrol subraya que la finalización de la transacción permitirá ampliar su portafolio internacional de activos, incrementar la exposición a proyectos de alto crecimiento y generar impactos positivos en sus variables operativas y financieras, entre ellas reservas, producción, EBITDA y retorno sobre el capital empleado (ROACE). Brasil se ha convertido en un mercado estratégico para las compañías energéticas de América Latina, gracias a la magnitud de sus reservas y a la actividad de producción en aguas profundas.

Para Ecopetrol, el país representa una plataforma clave dentro de su proceso de expansión internacional, complementando su presencia actual en exploración, producción y transmisión de energía a través de su control sobre ISA y sus filiales. La OPAV constituye una herramienta de mercado que permite a Ecopetrol adquirir acciones directamente de los inversionistas interesados, ofreciendo un precio superior al de la cotización promedio reciente para incentivar la participación.

La compañía aclaró que la oferta se realizará exclusivamente en territorio brasileño, bajo la legislación local, y que no está registrada ni regulada por la Comisión de Valores de Estados Unidos ni por la Ley de Valores de 1933. En caso de cumplirse todas las condiciones, la transacción se posicionará como uno de los movimientos internacionales más relevantes de Ecopetrol en los últimos años, consolidando su presencia en Brasil y fortaleciendo su estrategia de diversificación y crecimiento a nivel regional





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