Ecopetrol negocia importar gas de Venezuela con PDVSA y reactiva infraestructura clave

Ecopetrol busca importar gas natural de Venezuela mediante un contrato a 10 años con PDVSA. La iniciativa incluye la rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte para reducir la dependencia de importaciones en Colombia.

La posibilidad de importar gas natural desde Venezuela vuelve a integrarse en los planes estratégicos de abastecimiento energético de Colombia. Ecopetrol está actualmente negociando con Petróleos de Venezuela S.A. ( PDVSA) un contrato de compraventa a largo plazo por una duración de diez años. El objetivo de esta alianza es adquirir el combustible a un precio considerado "muy competitivo" y significativamente inferior a los niveles actuales del mercado internacional. Este anuncio oficial fue realizado por Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, durante una conferencia con inversionistas donde se presentaron los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026.

Detalles de la negociación y mercado energético

El directivo explicó que las conversaciones comerciales continúan en curso y que existen varios aspectos técnicos pendientes de definición. Entre los puntos clave que aún se están discutiendo se encuentra el valor exacto del gas, la referencia de mercado específica que se utilizará para comparar el precio final y la fecha proyectada para el cierre definitivo del negocio. Esta negociación se produce en un contexto donde Colombia incrementa su dependencia de las importaciones para atender la demanda interna, debido a la reducción sostenida de la producción nacional de hidrocarburos.

Also read Ecopetrol incrementó en un 82,7% su utilidad neta entre enero y septiembre

De acuerdo con cifras recientes de Campetrol, el combustible importado representó el 37,1 por ciento de la demanda total del país durante el mes de septiembre. Esta cifra marca la participación más alta registrada hasta la fecha en la historia del sector energético nacional. A este dato preocupante se suma que la producción nacional de gas comercializado cayó un 12,9 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año 2025, lo que intensifica la urgencia de diversificar las fuentes de suministro.

Reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte

En este escenario complejo, Ecopetrol busca avanzar en dos frentes simultáneos con Venezuela. El primero consiste en asegurar un eventual suministro estable de gas mediante la firma del contrato de largo plazo mencionado. El segundo frente, y quizás el más operativo, implica recuperar la conexión física entre ambos países a través del gasoducto Antonio Ricaurte. Una de las gestiones más inmediatas de la petrolera estatal es solicitar formalmente a PDVSA la operación de los 88 kilómetros de tubería que corresponden al territorio colombiano.

Advertisement

Gutiérrez detalló que Ecopetrol pretende asumir la gestión de ese tramo estratégico mediante Cenit, su filial especializada en transporte. Esta medida tiene como propósito principal garantizar la confiabilidad de la infraestructura existente y evitar posibles problemas o interrupciones en el suministro de gas natural hacia Colombia. El gasoducto Antonio Ricaurte conecta La Guajira en Colombia con la región del lago de Maracaibo en Venezuela, una ruta histórica que ha sido declarada por el Gobierno colombiano como un proyecto de interés nacional y estratégico.

Impacto regulatorio y próximos pasos

La compañía considera que esta infraestructura representa la alternativa más cercana y viable para avanzar en la importación de gas desde el país vecino. Para su primera fase de operación, Ecopetrol proyecta traer 50 millones de pies cúbicos diarios, un volumen equivalente a cerca del 5 por ciento del consumo nacional total. Sin embargo, recuperar la operación de esta conexión, que lleva más de una década inactiva, exige trabajos de rehabilitación física y la obtención de autorizaciones regulatorias específicas.

Ante este desafío, Ecopetrol ya presentó ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una solicitud de licencia específica. Este trámite es crucial para avanzar en las negociaciones y asumir legalmente la operación del tramo colombiano sin incurrir en violaciones sancionables. "No daremos ni un solo paso fuera de ese marco", afirmó Gutiérrez al referirse a las condiciones regulatorias estrictas que debe cumplir la empresa, destacando que cualquier operación deberá cumplir rigurosamente con los requisitos internacionales vigentes.

El directivo también señaló que, tras su reciente visita a Venezuela, identificó oportunidades tanto en el negocio del gas como en el sector petrolero en general. No obstante, insistió en que la viabilidad de estos proyectos dependerá del cumplimiento total de las normas internacionales. Esta estrategia de diversificación energética busca estabilizar los precios para los consumidores colombianos y reducir la vulnerabilidad del suministro ante la baja de la producción doméstica, asegurando así la seguridad energética del país en los próximos años.