Ecopetrol posterga publicación de resultados Q3 al 12 de noviembre

Ecopetrol anuncia que divulgará sus resultados financieros del tercer trimestre el jueves 12 de noviembre y realizará una conferencia virtual el 13 de noviembre.

La empresa estatal Ecopetrol ha reprogramado la divulgación de sus cifras financieras y operativas correspondientes al tercer trimestre del año. La compañía confirmó que la información oficial se publicará el jueves 12 de noviembre, una vez que haya concluido la jornada de negociación en los mercados bursátiles. Este cambio de fecha permite a la dirección técnica y financiera consolidar los datos finales antes de su presentación al público inversionista.

Calendario de Difusión y Conferencia Virtual

Además de la publicación escrita, la administración de Ecopetrol llevará a cabo una conferencia de prensa virtual programada para el viernes 13 de noviembre a las 10:00 a. m. Durante este evento, los ejecutivos de la petrolista expondrán los resultados detallados y proporcionarán un análisis exhaustivo del desempeño operativo durante el periodo comprendido entre julio y septiembre. Esta sesión es el canal oficial para que analistas y periodistas formulen preguntas directas sobre la gestión de la compañía.

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Proyección de Utilidad Neta y Activos de Brava

Las estimaciones actuales de Ecopetrol apuntan a alcanzar una utilidad neta de hasta $5 billones en este trimestre. Este pronóstico positivo está respaldado fundamentalmente por la integración de los activos de la petrolera brasileña Brava, adquirida durante el año en curso, y por una mejora significativa en la rentabilidad de la actividad de refinación. Estos factores operativos han permitido a la empresa optimizar sus márgenes de beneficio en comparación con periodos anteriores.

Análisis de Amylkar Acosta y Contexto del Petróleo

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, señaló que lograr esta utilidad implicaría un incremento del 95,3% respecto a los $2,56 billones registrados entre julio y septiembre del año pasado, representando $2,44 billones adicionales en ingresos. No obstante, esta cifra implicaría una reducción cercana al 16% frente al segundo trimestre de 2026, momento en el que la petrolera obtuvo ganancias por $6 billones. Acosta atribuyó la variación a la espiral alcista del precio internacional del crudo, afectado por el conflicto en el Medio Oriente.

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Divergencias en las Estimaciones Financieras

La proyección de Ecopetrol coincide con la estimación de Alianza Fiduciaria, pero otras entidades financieras manejan pronósticos más conservadores. Visión Davivienda calcula que las ganancias llegarían a $4,80 billones, mientras que Corficolombiana y Casa de Bolsa AVAL estiman una utilidad de $4,60 billones cada una. Estas diferencias reflejan la incertidumbre sobre el desempeño final y la dependencia de variables externas como los precios del crudo y la estabilidad operativa regional.

Impacto en los Mercados y Próximos Pasos

El resultado definitivo del tercer trimestre determinará la trayectoria de la acción de Ecopetrol y la confianza de los inversionistas institucionales. La presentación del viernes 13 de noviembre revelará si la petrolera logró cumplir con el objetivo proyectado de $5 billones. Los analistas de mercado monitorean de cerca estos datos para ajustar sus modelos de valoración y prever el comportamiento del sector energético en el cierre del año fiscal.