Ecopetrol proyecta utilidad de $5 billones en T3 y debate sobre venta de acciones

Ecopetrol anuncia resultados del tercer trimestre con proyección de $5 billones. Mientras el Centro Democrático exige privatización parcial para reducir el déficit fiscal, los analistas diversifican sus estimaciones sobre la rentabilidad de la petrolera estatal.

El martes 10 de noviembre, Ecopetrol revelará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026. Esta entrega se produce en un momento de alta atención, mientras el país debate la propuesta del Centro Democrático de vender parte de la petrolera para solventar el déficit fiscal. Los mercados observan detenidamente este reporte, ya que constituye la primera prueba sólida para Joaquín Gutiérrez, quien asumió recientemente la presidencia de la compañía.

Proyección de utilidades y activos Brava

Las expectativas apuntan a una recuperación significativa de las ganancias, con proyecciones de utilidad neta que podrían alcanzar los $5 billones durante el periodo de julio a septiembre. Esta cifra sería impulsada principalmente por la incorporación de los activos de Brava, adquiridos durante este año, y por un mejor desempeño en la actividad de refinación. De cumplirse esta estimación, las ganancias aumentarían cerca de un 95,3% frente a los $2,56 billones reportados en el mismo periodo del año anterior.

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Este resultado implicaría un incremento de $2,44 billones adicionales, superando los $3,64 billones de utilidad neta registrados en el tercer trimestre de 2024. Sería, por tanto, el mejor resultado para un tercer trimestre en la serie histórica disponible desde 2024. Sin embargo, este crecimiento interanual se sitúa aproximadamente un 16% por debajo del segundo trimestre de 2026, cuando la petrolera registró utilidades por $6 billones, marcando una tendencia estacional de corrección pero manteniendo un balance considerablemente superior al del año previo.

Estimaciones de analistas y entidades financieras

La proyección interna de Ecopetrol coincide con la estimación de Alianza Fiduciaria, pero otras entidades financieras muestran expectativas más moderadas. Visión Davivienda calcula que las ganancias llegarían a $4,80 billones, mientras que Corficolombiana y Casa de Bolsa AVAL estiman un resultado de $4,60 billones cada una. Estas diferencias reflejan distintos criterios sobre el impacto de la integración operativa y los precios del crudo.

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Por su parte, BTG Pactual proyecta utilidades por $4,13 billones y Bancolombia calcula que alcanzarían los $4,10 billones. Todas las estimaciones privadas se ubican por debajo de la expectativa de la empresa, aunque convergen en señalar un resultado superior al del tercer trimestre del año anterior. La presentación oficial permitirá verificar si la incorporación de Brava y el comportamiento de las refinerías fueron factores determinantes para alcanzar el techo proyectado por la gerencia.

Debate político y propuesta de venta de acciones

El repunte esperado de las utilidades ocurre en medio de una intensa discusión política sobre el futuro de la participación estatal. El Centro Democrático planteó vender una parte de las acciones de Ecopetrol, ISA y otras empresas públicas como alternativa dentro de sus propuestas frente a la Ley de Rescate Económico. La colectividad incluyó esta iniciativa en un paquete de 13 sugerencias que también contempla reducir el tamaño del Estado, acelerar la inversión privada y desistir de nuevos impuestos a los alimentos.

El partido afirmó que es necesario aprovechar el momento para lograr un Estado reducido sin corrupción. En el caso específico de Ecopetrol, la propuesta consiste en poner a la venta una parte de la participación pública, aunque no se precisó qué porcentaje de las acciones se ofrecería. La iniciativa contempla incluir otras compañías y subsidiarias de la petrolera, dirigiendo la venta preferiblemente al sector solidario y a inversionistas institucionales.

Independencia gerencial y contexto económico

Adicionalmente, el partido planteó que Ecopetrol tenga una administración técnica e independiente de los cambios de Gobierno. Este marco regulatorio sugerido busca garantizar la estabilidad operativa frente a la volatilidad política. La presentación de resultados del tercer trimestre se desarrolla en un contexto donde coinciden las expectativas de recuperación financiera y el debate sobre una eventual privatización parcial de la principal empresa estatal del país.

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Impacto en el mercado y próximos pasos

El desenlace de esta entrega financiera y el avance de las discusiones legislativas definirán la trayectoria de los activos relacionados con la petrolera. Si los números confirman la proyección de $5 billones, fortalecerán el argumento de la gerencia actual de Joaquín Gutiérrez sobre la eficiencia operativa. Al mismo tiempo, la claridad sobre los porcentajes de venta propuestos por el Centro Democrático podría influir en las valoraciones de mercado a corto plazo.

Los inversionistas y reguladores observarán con detenimiento si la reducción del déficit fiscal mediante la venta de activos es viable sin comprometer la capacidad de inversión de la compañía. La integración de los activos de Brava representa una pieza clave en esta ecuación, ya que su desempeño real determinará si la utilidad neta mantiene su impulso positivo hacia el cierre del año. La transparencia en estos datos será fundamental para alinear las expectativas del sector privado con las estrategias fiscales del Gobierno.