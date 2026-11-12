Ecopetrol registra utilidades de COP 4,8 billones en el tercer trimestre impulsado por el petróleo

Ecopetrol reportó un aumento del 85,6% en sus utilidades netas para el tercer trimestre debido al alza del crudo, aunque enfrenta desafíos operativos en gas natural.

Ecopetrol reportó utilidades netas por COP 4,8 billones durante el tercer trimestre de 2026, consolidando un aumento del 85,6 por ciento frente al mismo período del año anterior. Este resultado financiero positivo se debe principalmente al incremento sostenido en los precios internacionales del crudo y la estabilización de márgenes operativos.

Los ingresos totales de la petrolera estatal ascendieron a COP 35,1 billones, lo que representa un crecimiento del 17,5 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2025. El Ebitda (Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) alcanzó la cifra de COP 15,9 billones, impulsado por un margen Ebitda del 45,3 por ciento, cuatro puntos porcentuales por encima del rendimiento registrado en el mismo lapso del año previo.

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Mecanismo de Rentabilidad y Precios del Crudo

El motor fundamental detrás de estos resultados financieros fue el aumento en el precio del petróleo Brent, el cual pasó de USD 68 por barril en el tercer trimestre de 2025 a USD 91 entre julio y septiembre de 2026. Este salto del 33,9 por ciento generó un efecto positivo de COP 11,4 billones en las ventas del trimestre, mitigando las presiones operativas derivadas de mantenimientos programados y menor producción.

No obstante, la fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, que pasó de un promedio de COP 4.004 a COP 3.193, ejerció una presión negativa. La compañía reconoció que la menor tasa de cambio promedio tuvo un impacto financiero adverso de COP 5,9 billones. A pesar de este ajuste cambiario, el análisis del precio del petróleo en moneda local evidenció un incremento del 7 por ciento.

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Liderazgo de Joaquín Gutiérrez y Brava Energía

Este informe marca un hito significativo al ser el primer reporte financiero publicado bajo la presidencia de Joaquín Gutiérrez, quien asumió el cargo el 28 de septiembre de 2026. La nueva junta directiva, que entró en funciones formales el 15 de septiembre, optó por no realizar la rueda de prensa tradicional. En su lugar, se programó una conferencia virtual para el viernes con analistas e inversionistas para explicar los resultados.

Gutiérrez declaró que los resultados animan a seguir trabajando con disciplina en la etapa de renacer de la compañía. Además, se destacaron los aportes de Brava Energía, cuya adquisición del 51 por ciento se completó en agosto de 2026. La filial aportó COP 0,6 billones al Ebitda y COP 0,1 billones a la utilidad neta, compensando parcialmente la declinación en campos locales.

Desafíos Operativos y Perspectivas del Sector

A pesar del buen desempeño financiero, Ecopetrol enfrenta retos operativos persistentes, especialmente en la producción de gas natural, que experimentó una caída del 8,6 por ciento frente al tercer trimestre de 2025. La producción total se registró en 747.000 barriles equivalentes por día, lo que implica un aumento del 6 por ciento respecto al segundo trimestre de 2026, pero una disminución del 0,5 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector, señaló que al descontar la participación no controladora de Brava Energía, la producción neta atribuible a Ecopetrol fue de 728.000 barriles equivalentes por día. La acumulación de producción en lo que va del año 2026 ha caído un 3,3 por ciento, evidenciando desafíos estructurales en la extracción.

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Impacto Financiero Anual y Estrategia Futura

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, Ecopetrol obtuvo utilidades por COP 13,7 billones, un aumento del 82,7 por ciento frente al mismo período de 2025. Los ingresos acumulados sumaron COP 103,9 billones, con un crecimiento del 14,3 por ciento, mientras que el Ebitda llegó a COP 47 billones, un 28 por ciento más que en 2025.

La cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sigue creciendo, representando un desafío financiero adicional. Los expertos advierten que, aunque la adquisición de Brava Energía amplía la presencia en Brasil y ayuda a sostener volúmenes, la reducción en el componente de gas natural requiere atención estratégica inmediata para asegurar la sostenibilidad operativa a largo plazo de la estatal.