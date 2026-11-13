Ecopetrol reportó utilidad récord de $4,75 billones en el tercer trimestre de 2026

Ecopetrol alcanzó una utilidad de $4,75 billones en el tercer trimestre de 2026, impulsada por márgenes de refinación históricos y la adquisición de Brava Energía.

Ecopetrol cerró el tercer trimestre del año 2026 con un crecimiento financiero significativo, registrando una utilidad neta de $4,75 billones. Esta cifra representa un aumento del 85,6 por ciento en comparación con los $2,56 billones reportados durante el mismo periodo de 2025. El desempeño positivo se consolidó en un entorno marcado por precios favorables para los hidrocarburos y la integración de activos internacionales estratégicos.

Detalles Core y Crecimiento de Ingresos

Los ingresos operativos de la estatal alcanzaron los $35,06 billones en el tercer trimestre, lo que equivale a un incremento del 17,5 por ciento frente al tercer trimestre de 2025. En los primeros nueve meses del año, los ingresos acumulados sumaron $103,9 billones, mostrando un crecimiento sostenido del 14,3 por ciento. Este dinamismo financiero también se evidenció en el Ebitda, el cual llegó a $15,9 billones durante el tercer trimestre, un aumento del 28,8 por ciento respecto al año anterior.

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La posición de caja consolidada de la petrolera cerró el mes de septiembre en $16,3 billones. Este saldo recibió un impulso notable de la incorporación de la brasileña Brava Energía, cuyo aporte de caja fue de $3,1 billones. Adicionalmente, el programa de eficiencias implementado por la compañía generó aportes financieros y operativos por valor de $4,4 billones hasta el tercer trimestre, reforzando la salud económica del grupo empresarial.

Posiciones y Liderazgo Ejecutivo

Estos resultados financieros positivos coincidieron cronológicamente con la llegada del nuevo gobierno liderado por Abelardo de la Espriella en agosto de 2026. Poco después, a finales de septiembre, se produjo el nombramiento de Joaquín Gutiérrez como presidente de la petrolera estatal. Esta transición ejecutiva ocurrió mientras la compañía maximizaba su rentabilidad, consolidando la confianza del mercado en la gestión estratégica del sector energético.

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Los analistas señalan que la estrategia de expansión internacional jugó un papel fundamental en esta recuperación. La adquisición de una participación controlante en la empresa brasileña Brava Energía y los progresos en proyectos de exploración de gas natural en el Caribe colombiano fueron factores clave. Estas acciones permitieron a Ecopetrol diversificar sus fuentes de ingreso y mitigar riesgos asociados a la declinación de campos tradicionales.

Impacto en Producción y Refinación

La producción promedio consolidada de Ecopetrol se ubicó en 747.300 barriles de petróleo equivalente por día durante el tercer trimestre. Esta cifra representa una disminución del 0,5 por ciento frente al mismo periodo de 2025. En los primeros nueve meses del año, la producción promedio fue de 726.200 barriles equivalentes por día, con una reducción del 3,3 por ciento. Estos indicadores incorporaron el aporte de 38.600 barriles equivalentes diarios por la consolidación del 100 por ciento de Brava Energía a partir de mediados de agosto de 2026.

No obstante, el negocio de refinación mostró un desempeño excepcional. El margen bruto de refinación alcanzó un récord histórico de US$45,6 por barril, lo que supuso un crecimiento del 219 por ciento frente al tercer trimestre de 2025. La Refinería de Cartagena lideró este resultado con un margen de US$55,8 por barril, mientras que la Refinería de Barrancabermeja registró US$35,3 por barril.

Este rendimiento récord en refinación se logró pese a que las cargas consolidadas disminuyeron un 3,9 por ciento hasta alcanzar 412.000 barriles diarios. La caída se debió principalmente a los mantenimientos programados en la planta de Barrancabermeja. Por otro lado, las ventas totales observaron una reducción, comercializando 937.300 barriles equivalentes por día en el tercer trimestre, una caída del 1,9 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

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Proyecciones y Próximos Pasos

La adquisición de una participación controlante del 51 por ciento en Brava Energía por US$1.123 millones marcó un punto de inflexión estratégico. La compañía comenzó a consolidar los resultados de la empresa brasileña en septiembre de 2026. Durante su primer mes de incorporación, Brava aportó $1,1 billones a los ingresos y $600.000 millones al Ebitda del grupo. Esta operación fortaleció la posición de caja y compensó parcialmente las presiones sobre la producción de activos tradicionales.

Las inversiones ejecutadas entre enero y septiembre de 2026 totalizaron US$4.766 millones, equivalentes a $16,7 billones. De estos recursos, el 65 por ciento se destinó al negocio de hidrocarburos, el 27 por ciento a transmisión y vías, y el 8 por ciento a energías para la transición. Los próximos pasos incluyen la continuidad de los proyectos de exploración en el Caribe y la optimización de la capacidad operativa en las refinerías nacionales para mantener la rentabilidad registrada.