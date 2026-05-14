Ecuador acusa a Colombia de robar energía eléctrica a través de la frontera

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, denunció que Colombia le está ‘robando energía eléctrica’ al país andino a través de la frontera, al tiempo que ha advertido que las fuerzas de seguridad ecuatorianas tomarán las acciones pertinentes para proteger sus límites geográficos.

En medio de las tensiones diplomáticas que surgen entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, el ministro del Interior de Ecuador , John Reimberg, denunció que Colombia le está ‘robando energía eléctrica ’ al país andino a través de la frontera, al tiempo que ha advertido que las fuerzas de seguridad ecuatorianas tomarán las acciones pertinentes para proteger sus límites geográficos.

‘Las Fuerzas Armadas, dentro de su recorrido en la línea fronteriza, han encontrado líneas eléctricas que pasan de Ecuador a Colombia, o sea, nos están robando energía eléctrica a Ecuador para pasar a Colombia’, alegó el responsable de la cartera de Interior en una entrevista para Radio América





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ecuador Colombia Frontera Energía Eléctrica Crimen Organizado Narcotráfico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno de Ecuador: Ecuador desplazó a Colombia como el mayor exportador mundial de cocaínaEl presidente Gustavo Petro insistió este martes en que Ecuador desplazó a Colombia como el mayor exportador mundial de cocaína ya que por sus puertos salen ingentes cantidades de drogas producidas en países vecinos. Durante una entrega de obras en el municipio Timbío, en el departamento del Cauca, Petro afirmó que "Ecuador lamentablemente, porque eso no es para reírse, se ha convertido en el país de mayor exportación de cocaína del mundo, con cocaína peruana y también con cocaína colombiana". Además, Petro volvió a referirse a "la articulación de políticos corruptos del Ecuador y las mafias" como responsable del creciente tráfico de drogas en ese país.

Read more »

Alcalde de Ipiales pide a los presidentes de Colombia y Ecuador acatar determinaciones de la CANComunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Nariño y Magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Minuto de Dios. Premio Simón Bolivar 2016. Premio Silvio León España 2010. Jefe de Noticias de Caracol Radio en Pasto.

Read more »

Conflicto arancelario provoca desplome del 46,1 % en exportaciones de Colombia hacia EcuadorLas tensiones comerciales con Ecuador comenzaron a reflejarse en las exportaciones colombianas hacia el vecino país, un mercado frente al cual Colombia ha mantenido tradicionalmente una posición superavitaria.

Read more »

Ecuador denuncia que Colombia está “robando energía” en la zona de fronteraPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »