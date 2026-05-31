Ecuador anuncia levantamiento de aranceles a Colombia para el 1 de junio en medio de tensiones diplomáticas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que eliminará los aranceles impuestos a productos colombianos a partir del próximo primero de junio. El gobierno de Colombia recibió la noticia con cautela y, a través de su Cancillería, sugirió que el gesto no responde a una genuina voluntad de diálogo. Según declaraciones del embajador colombiano ante la ONU y la OMC, Mauricio Bustamante, la decisión ecuatoriana parece ser una respuesta a la presión ejercida por el organismo multilateral tras una denuncia presentada por Colombia. El conflicto arancelario, iniciado en febrero, fue escalando hasta involucrar a la OMC, que dio un plazo a Ecuador para revertir la medida. La entrevista a Bustamante en Caracol Radio aporta claridad sobre los argumentos legales y diplomáticos que sustentan la postura colombiana, destacando la coherencia de su gobierno al buscar el diálogo frente a la cerrazón ecuatoriana. El mediador en la supuesta solución sería el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, aunque su papel es cuestionado por Bogotá. Este evento subraya la importancia de los mecanismos multilaterales de comercio y deja abiertas preguntas sobre el futuro de la relación bilateral.

En las últimas horas, el presidente de Ecuador , Daniel Noboa , anunció que levantará los aranceles impuestos a Colombia el próximo primero de junio. Esta decisión ha generado una serie de reacciones tanto en el plano diplomático como en el económico, marcando un posible punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre ambos países sudamericanos.

La medida, que inicialmente fue implementada como respuesta a diferencias en materia comercial y de política exterior, parece dar un giro inesperado, aunque las motivaciones detrás de este cambio aún están bajo escrutin internacional. El gobierno colombiano, por su parte, ha emitido un comunicado oficial a través de su Cancillería, en el cual expresa su escepticismo respecto a la sinceridad del gesto.

Según fuentes diplomáticas colombianas, el levantamiento de aranceles no debe interpretarse como un acto de buena fe por parte del mandatario ecuatoriano, sino más bien como una respuesta a presiones internacionales y a los resultados de un proceso de mediación que involucró a actores externos. En este contexto, el espacio informativo 6AM W de Caracol Radio ha dedicado un análisis exhaustivo a este tema, entrevistando a figuras clave que ofrecen su perspectiva.

Uno de los entrevistados fue el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Bustamante, quien también funge como representante de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su intervención resultó fundamental para entender los matices legales y diplomáticos que rodean esta controversial decisión. El embajador Bustamante contextualizó el origen del conflicto arancelario, recordando que todo se remonta al mes de febrero, cuando Ecuador aplicó unilateralmente incrementos arancelarios a productos colombianos.

Esta medida fue calificada por Colombia como una acción proteccionista y contraria a los principios del comercio internacional. Posteriormente, el gobierno colombiano elevó una denuncia formal ante la OMC, argumentando que Ecuador estaba violando acuerdos comerciales multilaterales. Según el relato de Bustamante, la resolución emitida por la OMC en respuesta a esta denuncia fue clara: Ecuador tenía un plazo específico para rectificar su comportamiento y restablecer las condiciones de comercio previas.

El incumplimiento de ese plazo habría generado un escenario de tensión adicional, con la posibilidad de que Colombia adoptara represalias comerciales. El levantamiento anunciado por Noboa para el 1 de junio, según el embajador, parece ser una consecuencia directa de esa presión institucional ejercida por la OMC, más que un gesto voluntario de acercamiento.

También se menciona que el acuerdo aparentemente logrado contó con la mediación del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, un factor que introduce un elemento de política interna en la ecuación. Sin embargo, desde la Cancillería colombiana se minimiza el papel de la mediación y se insiste en que la única razón válida para el levantamiento es el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Bustamante destacó que la postura del gobierno colombiano ha sido consistentemente proactiva y dialogante desde el inicio del conflicto, buscando siempre la vía diplomática antes que la confrontación. Criticó, no obstante, que Ecuador no respondiera a los múltiples canales de comunicación abiertos por Colombia durante los últimos meses. Esta falta de receptividad, señaló, complicó enormemente la búsqueda de una solución bilateral y forzó a Colombia a acudir a instancias multilaterales.

Ahora, con el anuncio de la reversión arancelaria, se abre un nuevo capítulo en la relación bilateral. Aunque el gesto es visto con cautela en Bogotá, existe la esperanza de que pueda sentar las bases para una normalización completa de los lazos económicos y políticos. El 1 de junio será una fecha clave para verificar si el levantamiento se materializa tal como fue anunciado y si esto conduce a una reactivación del comercio binacional.

Además, el caso sirve como un recordatorio de la importancia de los mecanismos de solución de controversias en el marco de la OMC, especialmente en una región donde las tensiones comerciales pueden escalar rápidamente. En opinión de Bustamante, la coerción institucional es a veces necesario para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, y este episodio demuestra que incluso los países más pequeños en la región no están exentos de la vigilancia multilateral.

De cara al futuro, ambos gobiernos tendrán la oportunidad de reconstruir la confianza mutua. Si bien los aranceles son un obstáculo tangible, subsisten otras cuestiones de fondo relacionadas con la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular, que requieren cooperación estrecha. La normalización del comercio podría ser el primer paso para abordar esos temas pendientes en una agenda bilateral más amplia.

Mientras tanto, la opinión pública en ambos países sigue de cerca este desenlace, consciente de que el comercio transfronterizo impacta directamente en el bienestar de millions de ciudadanos y en la estabilidad económicas de regiones enteras. El caso ecuatoriano-colombiano también alimenta el debate más amplio sobre el rol de los aranceles como instrumentos de presión política en América Latina, una práctica que, aunque no nueva, genera costos significativos para las economías locales.

En definitiva, el levantamiento de aranceles, aunque anunciado, debe ser visto con ojos críticos y expectantes. Su implementación y los gestos que lo acompañen definirán si realmente existe una voluntad de mejorar las relaciones bilaterales o si se trata simplemente de una maniobra táctica para eludir sanciones internacionales. El tiempo, y los hechos, darán la última palabra





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