Ecuador eleva aranceles a Colombia al 100%: comercio bilateral, en riesgo

La decisión de Ecuador de imponer aranceles del 100% a las importaciones desde Colombia pone en jaque el comercio bilateral, según Analdex. El conflicto se origina en preocupaciones de seguridad fronteriza y ha generado reacciones encontradas, con posibles repercusiones en las exportaciones colombianas y la estabilidad regional.

La decisión del Ecuador de elevar al 100 % los aranceles sobre productos importados desde Colombia , es calificada como “inviable” para el comercio bilateral por Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior ( Analdex ). Esta medida, que comenzó con un 30 % en febrero y ascendió al 50 % en marzo, ahora alcanza el máximo, lo que, según Díaz Molina, “cierra totalmente el comercio”.

La implementación de esta “tasa de seguridad” por parte de la administración del presidente Daniel Noboa, argumenta la falta de medidas efectivas en seguridad fronteriza por parte de Colombia. La situación, complica aún más el intercambio comercial entre ambos países, miembros de la Comunidad Andina (CAN). El impacto se verá reflejado en la pérdida de competitividad de los productos colombianos, obligando a los compradores ecuatorianos a buscar alternativas como China, Brasil o México, en particular en sectores como el automotriz. Esta decisión ha generado reacciones de preocupación y frustración en el sector exportador colombiano, que ve amenazado un mercado importante. Las exportaciones colombianas a Ecuador alcanzaron los 1.846,7 millones de dólares en 2025, superando las importaciones que fueron de 830,1 millones, lo que generó un superávit comercial de 1.016,6 millones de dólares para Colombia. La situación actual podría revertir esta tendencia, con graves consecuencias para la economía colombiana y sus exportadores. \La controversia comercial entre Ecuador y Colombia tiene sus raíces en las preocupaciones de seguridad fronteriza, donde operan grupos del crimen organizado y narcotraficantes. El presidente Noboa ha expresado su postura de no negociar con el actual gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro, sugiriendo que las conversaciones podrían retomarse después de las elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán en mayo y junio. Esta postura añade un componente político a la crisis comercial y prolonga la incertidumbre para los exportadores colombianos. Se anticipa un período de pérdidas comerciales significativas, ya que los importadores ecuatorianos buscarán mercados alternativos. El próximo gobierno colombiano se enfrentará al desafío de recuperar el terreno perdido y restablecer la confianza en el comercio bilateral. Díaz Molina lamenta que la Comunidad Andina (CAN), a la que pertenecen ambos países, no haya intervenido para resolver el conflicto comercial. El gobierno de Petro, en respuesta a los aranceles ecuatorianos, inicialmente impuso un arancel del 30% a productos provenientes de Ecuador, siguiendo el principio de reciprocidad. La falta de acción de la CAN y la escalada de las medidas arancelarias sugieren un debilitamiento de las instituciones regionales y un aumento de las tensiones comerciales en la región.\El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, considera que la retirada de Colombia de la CAN sería un error grave. Según Díaz Molina, es fundamental buscar soluciones civilizadas para resolver el conflicto comercial y evitar dañar los logros construidos en los últimos años. La escalada de aranceles y la falta de diálogo entre las partes amenazan con desestabilizar el comercio bilateral y generar consecuencias negativas para ambas economías. La situación actual destaca la importancia de mantener canales de comunicación abiertos, fortalecer las instituciones regionales y buscar soluciones negociadas en lugar de recurrir a medidas proteccionistas que perjudican a ambos países. La incertidumbre política y la falta de acuerdos a nivel regional complican la situación, lo que exige una pronta resolución para no afectar la economía de ambos países. Se espera que el próximo gobierno colombiano dé prioridad a la resolución de este conflicto comercial, trabajando en la búsqueda de soluciones duraderas y en la recuperación de la confianza en el comercio bilateral





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