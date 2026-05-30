Ecuador eliminará aranceles a productos colombianos a partir del 1 de junio, anuncia campaña de Abelardo de la Espriella

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella informó que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminará los aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio, tras una conversación entre ambos. La medida busca aliviar las tensiones comerciales en la frontera y fortalecer la cooperación en temas de seguridad y energía.

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella anunció este jueves que el presidente de Ecuador , Daniel Noboa, eliminará los aranceles aplicados a los productos colombianos a partir del 1 de junio de 2026.

La medida, según un comunicado difundido por el equipo del candidato, responde a una conversación telefónica sostenida entre De la Espriella y Noboa, en la que el colombiano expuso las dificultades que las restricciones comerciales estaban generando en la zona fronteriza, especialmente en el departamento de Nariño. El anuncio representa un giro en las tensas relaciones comerciales entre ambos países, que se habían deteriorado en los últimos meses debido a disputas sobre seguridad y narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado, Noboa habría explicado que las diferencias no eran con Colombia como nación, sino con decisiones del actual Gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Tras la conversación, el mandatario ecuatoriano dispuso eliminar la tasa de seguridad que gravaba los productos colombianos.

Además, se acordó la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano y se avanzó en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética, con una tarifa justa y mayor apertura comercial. La campaña calificó el hecho como un importante avance para el comercio binacional y para la economía de la frontera. La noticia fue recibida con optimismo por sectores empresariales y políticos.

El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de De la Espriella, destacó en redes sociales que esta medida beneficia al suroccidente colombiano y al comercio bilateral, que superó los 2.600 millones de dólares en 2025, con un superávit cercano a 1.000 millones para Colombia. Sin embargo, otros precandidatos como Paloma Valencia criticaron a la campaña de De la Espriella por supuestamente usar al expresidente Álvaro Uribe en sus actos.

El anuncio se da en medio de un clima electoral tenso, con varios candidatos posicionándose en temas de comercio exterior y seguridad. Para los habitantes de Nariño, esta eliminación de aranceles significa un alivio económico y una esperanza de reactivación





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