Ecuador impone aranceles del 100 % a importaciones colombianas en escalada de guerra comercial

El gobierno de Ecuador aplica desde este viernes aranceles del 100 % a las importaciones provenientes de Colombia, intensificando la guerra comercial entre ambos países. La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa, busca presionar a Colombia para que tome más acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Empresarios y trabajadores fronterizos rechazan la medida y piden diálogo entre los presidentes para evitar mayores impactos económicos.

Los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a importaciones colombianas entraron en vigor desde la medianoche de este viernes, marcando un nuevo capítulo en la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa.

Según el mandatario ecuatoriano, esta medida es una respuesta a la falta de acción suficiente de Colombia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común. La resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) el pasado 9 de abril detalla que los aranceles se aplicarán a todas las mercancías originarias de Colombia, con algunas excepciones, como importaciones petroleras y de generación energética.

Esta decisión ha generado una fuerte reacción en el sector empresarial y en los trabajadores de la frontera, quienes han expresado su preocupación por los efectos negativos que estas tarifas podrían tener en la economía regional. Los aranceles, que ya oscilaban entre el 30 % y el 50 %, ahora se elevan al 100 %, lo que podría agravar aún más las tensiones comerciales entre ambos países.

Los empresarios y exportadores han instado a los presidentes de Ecuador y Colombia a sentarse a dialogar y buscar soluciones que garanticen la seguridad sin perjudicar el comercio bilateral. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el escalamiento de este conflicto, que podría tener repercusiones no solo en la región, sino también en el comercio internacional. La medida ha sido criticada por algunos analistas, quienes advierten que podría generar una espiral de represalias comerciales que afectarían a ambos países.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de un diálogo constructivo para evitar mayores daños económicos y sociales. La situación refleja la complejidad de las relaciones bilaterales en un escenario marcado por desafíos de seguridad y económicos compartidos





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