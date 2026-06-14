Ecuador vs Costa de Marfil: duelo clave en el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Costa de Marfil en un partido determinante para el Grupo E. La Tricolor llega con un invicto de 19 partidos y Enner Valencia como figura, mientras que los marfileños confían en su potencial. Conozca los detalles del encuentro.

La espera terminó para Ecuador . Este domingo, la selección dirigida por Sebastián Beccacece inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Costa de Marfil en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo E . El duelo se llevará a cabo en Filadelfia, Estados Unidos, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

La Tricolor llega a la cita con una importante carta de presentación: un invicto de 19 partidos que la ha convertido en una de las selecciones más sólidas de Sudamérica. Sin embargo, el reto no será sencillo, pues al frente tendrá a una selección africana que también aspira a avanzar a los dieciseisavos de final. Ecuador disputará su quinta Copa del Mundo y lo hará con la ilusión de repetir las destacadas actuaciones que ha tenido en anteriores ediciones.

Buena parte de las expectativas están puestas en Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana y referente ofensivo del equipo. A sus 36 años, el delantero vuelve a ser una de las principales esperanzas de gol. En los mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022 marcó seis de los siete tantos que consiguió Ecuador en esos torneos.

Aunque la clasificación al Mundial se construyó sobre una defensa casi impenetrable, que solo recibió cinco goles en 18 partidos de eliminatoria, uno de los desafíos pendientes para el equipo ecuatoriano es mejorar su eficacia ofensiva. Del otro lado estará una Costa de Marfil que llega con confianza y consciente de la importancia del encuentro. El seleccionador Emerse Faé destacó el potencial de la Tricolor en la previa del compromiso.

"Nosotros conocíamos plenamente a Ecuador y sabemos que va a ser un partido de alta calidad. Tenemos mucha confianza. Ellos también tienen mucha confianza, con grandes jugadores y un muy buen equipo", afirmó el entrenador. El compromiso es considerado un duelo directo por uno de los dos cupos disponibles para avanzar de ronda, en un grupo que también integran Alemania y Curazao.

El partido comenzará este domingo 14 de junio y podrá seguirse EN VIVO desde las 6:00 p. m. por Win Sports y Win Sports Play. Además, los aficionados podrán escuchar la narración a través del canal de YouTube de La FM y seguir todas las incidencias minuto a minuto. El historial entre ambos seleccionados favorece a Ecuador, que ganó los dos únicos enfrentamientos previos: 2-1 en un amistoso en 2014 y 3-0 en otro amistoso en 2021.

Sin embargo, Costa de Marfil ha demostrado ser un rival de cuidado, especialmente en torneos internacionales. Los marfileños cuentan con jugadores de experiencia como Wilfried Zaha y Serge Aurier, quienes buscan liderar a su equipo hacia una nueva fase final. Para Ecuador, el partido significa mucho más que un simple debut. Es la oportunidad de demostrar que la solidez defensiva mostrada en las eliminatorias se puede traducir en resultados en la máxima cita del fútbol mundial.

Sebastián Beccacece ha trabajado en la cohesión del grupo y en potenciar el juego ofensivo sin descuidar el orden táctico. La afición ecuatoriana espera con ansias ver a su selección brillar en el escenario global, y el apoyo será fundamental. A pesar de jugar en territorio neutral, se espera una gran cantidad de seguidores ecuatorianos en las gradas del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El clima estimado para la hora del partido es de 22 grados Celsius, con baja probabilidad de lluvia, lo que favorecerá un juego dinámico. Los árbitros designados son el uruguayo Esteban Ostojich como central, acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñán.

Sin duda, el encuentro promete emociones y definirá el rumbo de ambos equipos en el Grupo E. La expectativa es máxima y los aficionados de todo el mundo estarán atentos al desarrollo de este duelo que puede marcar el inicio de una gran campaña para Ecuador o consolidar las aspiraciones de Costa de Marfil. Con la historia de ambos lados, el partido se presenta como un auténtico choque de estilos: la solidez defensiva sudamericana contra la velocidad y el talento africano.

El resultado podría tener implicaciones de largo alcance en la clasificación del grupo





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