Ecuador y Colombia escalan disputa comercial en la Comunidad Andina

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia ha escalado hacia los pasillos institucionales de la Comunidad Andina, tras la decisión del bloque de retirar aranceles, decisión a la que ninguna de las dos naciones ha aceptado. El origen de esta disputa se remonta al inicio de una escalada arancelaria en los puertos y aduanas de la frontera. A pesar de las impugnaciones presentadas, la Secretara General de la Comunidad Andina reitero su exhortacin a los dos gobiernos para que pongan en marcha las mesas de trabajo para solucionar las diferencias existentes.

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia ha escalado hacia los pasillos institucionales de la Comunidad Andina , tras la decisión del bloque de retirar aranceles, decisión a la que ninguna de las dos naciones ha aceptado.

El origen de esta disputa se remonta al inicio de una escalada arancelaria en los puertos y aduanas de la frontera, que comenzó con un arancel del 30 por ciento. , presentó recursos de reconsideración ante la Comunidad Andina, mientras que Colombia elevó reclamos contra dos resoluciones distintas de la organizaci





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