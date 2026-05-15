Ed Sheeran regresa a Colombia y prepara movilidad para su concierto

El artista británico Ed Sheeran regresa a Colombia luego de varios años de no estar presente en los escenarios del país, la última vez que lo hizo estuvo en el Parque Simón Bolívar, en esta oportunidad lo hará en elLea también: El artista que llega al país en el marco de su gira ‘Loop Tour’ también es reconocido por éxitos como ‘Shape of You’ y ‘Thinking Out Loud’ y reunirá a miles de fanáticos en una noche que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la ciudad. Debido a esto, se espera que haya una alta asistencia y por ende gran afluencia en el lugar, es por ello que también se prepara para ayudar con la movilidad de todos los asistentes al espectáculo. La entidad confirmó que habilitará más de 30 rutas zonales, además de servicios troncales y rutas especiales para que los usuarios puedan movilizarse hacia y desde el concierto sin mayores complicaciones. Transmilenio dispone de 16 rutas troncales en las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN – British Council, cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63. Rutas disponibles para la llegada al concierto de Ed Sheeran Estas son las rutas que estarán disponibles el sábado 16 de mayo para asistir al concierto del artista británico Rutas de Transmilenio para la salida del concierto de Ed Sheeran: Tenga en cuenta que en su boleta, que la encuentra en la aplicación de Quentro, podrá ver la puerta por la cuál deberá ingresar al evento.

El cantante británico Ed Sheeran regresa a Colombia luego de varios años de no estar presente en los escenarios del país, la última vez que lo hizo estuvo en el Parque Simón Bolívar, en esta oportunidad lo hará en elLea también: El artista que llega al país en el marco de su gira ‘Loop Tour’ también es reconocido por éxitos como ‘Shape of You’ y ‘Thinking Out Loud’ y reunirá a miles de fanáticos en una noche que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la ciudad.

Debido a esto, se espera que haya una alta asistencia y por ende gran afluencia en el lugar, es por ello que también se prepara para ayudar con la movilidad de todos los asistentes al espectáculo. La entidad confirmó que habilitará más de 30 rutas zonales, además de servicios troncales y rutas especiales para que los usuarios puedan movilizarse hacia y desde el concierto sin mayores complicaciones.

Transmilenio dispone de 16 rutas troncales en las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN – British Council, cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63. Rutas disponibles para la llegada al concierto de Ed Sheeran Estas son las rutas que estarán disponibles el sábado 16 de mayo para asistir al concierto del artista británico Rutas de Transmilenio para la salida del concierto de Ed Sheeran: Tenga en cuenta que en su boleta, que la encuentra en la aplicación de Quentro, podrá ver la puerta por la cuál deberá ingresar al evento





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