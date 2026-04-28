Éder Militão, Operado con Éxito pero Baja para lo que Resta de la Temporada

El defensor del Real Madrid, Éder Militão, ha sido operado por una rotura del tendón proximal del bíceps femoral, perdiéndose lo que resta de la temporada y poniendo en duda su participación en el Mundial.

El defensor brasileño Éder Militão , pieza fundamental en la zaga del Real Madrid , ha sido sometido a una exitosa intervención quirúrgica para reparar la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de su pierna izquierda.

El club blanco confirmó que la operación tuvo lugar este martes, marcando el inicio de un largo y desafiante proceso de recuperación para el jugador. Lamentablemente, esta lesión implica que Militão se perderá lo que resta de la temporada, un revés significativo tanto para el Real Madrid como para la selección brasileña. La noticia ha generado preocupación entre los aficionados y expertos, considerando el historial reciente de lesiones del futbolista.

Militão, con 28 años de edad, se vio forzado a abandonar el terreno de juego durante el partido contra el Deportivo Alavés, aquejado de molestias musculares en la primera mitad. Las pruebas médicas posteriores revelaron la gravedad de la lesión, confirmando la rotura del tendón y la necesidad de una intervención quirúrgica. Ante la delicadeza de la situación, el club optó por trasladar al jugador a Finlandia, donde fue operado por un especialista de renombre en este tipo de dolencias.

Esta es la tercera vez en los últimos cuatro años que Militão se somete a una cirugía, lo que ha encendido las alarmas sobre su futuro físico y su capacidad para mantener una continuidad en el campo. La recurrencia de lesiones plantea interrogantes sobre la predisposición del jugador a este tipo de problemas y la necesidad de revisar los protocolos de entrenamiento y prevención.

La ausencia de Militão representa un duro golpe para el Real Madrid en la recta final de la temporada. El central brasileño se había consolidado como un pilar fundamental en la defensa, aportando solidez, liderazgo y capacidad de anticipación. Su baja obliga al cuerpo técnico a reconfigurar la línea defensiva, buscando alternativas para suplir su ausencia.

Durante el partido contra el Alavés, el alemán Antonio Rüdiger asumió su posición tras la lesión, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes roles. Sin embargo, la pérdida de Militão implica una disminución en la calidad y la experiencia de la defensa, lo que podría afectar el rendimiento del equipo en los partidos clave.

Además de su impacto en el Real Madrid, la lesión de Militão también supone un contratiempo para la selección brasileña. El defensor era un candidato indiscutible para formar parte de la convocatoria para el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su ausencia privará al equipo de un jugador clave en la defensa, obligando al entrenador a buscar alternativas para reforzar esa zona del campo.

La situación es especialmente delicada considerando que el equipo brasileño está actualmente dirigido por Carlo Ancelotti, el extécnico del Real Madrid, quien conocía bien las cualidades y el potencial de Militão. El defensor venía de superar una lesión anterior sufrida en diciembre ante el Celta de Vigo, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente cuatro meses.

Su regreso se produjo el pasado 4 de abril frente al RCD Mallorca, pero la recaída llegó pocas semanas después, truncando su proceso de recuperación y obligándolo a pasar nuevamente por el quirófano. Las lesiones en el bíceps femoral son comunes en futbolistas de alto rendimiento, debido a la exigencia física, los cambios de ritmo y la acumulación de partidos. Este tipo de dolencias suelen requerir largos periodos de recuperación y, en algunos casos, intervención quirúrgica, como ocurrió con Militão.

La recuperación completa de una lesión en el bíceps femoral puede llevar varios meses, e incluso superar el año en algunos casos. Durante este periodo, el jugador debe someterse a un programa de rehabilitación intensivo, que incluye ejercicios de fortalecimiento muscular, movilidad y propiocepción. El objetivo es restaurar la función del músculo lesionado y prevenir futuras recaídas. En el caso de Militão, el club blanco ha puesto a su disposición los mejores profesionales y recursos para garantizar una recuperación óptima.

Se espera que el jugador inicie su proceso de rehabilitación en breve, siguiendo un plan personalizado y adaptado a sus necesidades. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro físico persiste, y no se descarta que la lesión pueda tener un impacto a largo plazo en su carrera. La situación de Militão también sirve como un recordatorio de la importancia de la prevención de lesiones en el fútbol de alto rendimiento.

Los clubes deben invertir en programas de entrenamiento y acondicionamiento físico que ayuden a reducir el riesgo de lesiones y a mejorar la resistencia de los jugadores. Además, es fundamental prestar atención a la carga de trabajo y el descanso de los futbolistas, evitando la sobrecarga y el agotamiento. La salud de los jugadores debe ser una prioridad para los clubes, y se deben tomar todas las medidas necesarias para protegerlos de lesiones y garantizar su bienestar





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