El exbeisbolista Édgar Rentería y el cantante de música tropical Checo Acosta se han unido a las figuras públicas que apoyan a Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.

Édgar Rentería y Checo Acosta se unen a las figuras públicas que apoyan a Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia . El exbeisbolista y el cantante de música tropical han oficializado sus apoyos a la campaña de De la Espriella, quien lidera el movimiento ciudadano Defensores de la Patria.

De la Espriella ha criticado duramente al Gobierno Petro, calificándolo de 'farsa llena de corruptos'. Édgar Rentería, considerado uno de los atletas más influyentes en la historia de Colombia, ha invitado a la ciudadanía a participar activamente en la jornada democrática de este fin de semana.

'Apoyar el deporte es creer en Colombia. Por eso yo, Édgar Rentería, estoy firme por la Patria. Los espero este domingo. Salgan todos a votar', manifestó el exdeportista.

La campaña de De la Espriella ha recibido importantes adhesiones en la región Caribe, incluyendo al reconocido cantante de música tropical Checo Acosta. La plataforma de leyendas del deporte y la farándula que apoyan a De la Espriella ha sido una de las más destacadas en la campaña electoral. La propuesta de gobierno de De la Espriella comparte la visión de Rentería, planteando el deporte como una prioridad institucional.

La campaña enfatizó la necesidad de invertir en escenarios deportivos, formación y oportunidades reales desde las bases para las nuevas generaciones, tomando como ejemplo el camino recorrido por Rentería en el plano internacional sin un acompañamiento inicial del Estado. El apoyo del sector deportivo se ha unido al del plano artístico y cultural de la región, con la adhesión de Checo Acosta y su familia.

La campaña de De la Espriella ha sido acompañada por un proceso de acompañamiento político que se venía gestando desde semanas atrás con referentes del balompié nacional. Un grupo de figuras históricas del fútbol profesional colombiano anunció la creación de la denominada 'Selección del Tigre', una plataforma diseñada para convocar el voto ciudadano utilizando analogías de este deporte.

Los exfutbolistas Faustino 'El Tino' Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y Harold Lozano emitieron un mensaje conjunto comparando los comicios presidenciales con un partido definitivo para el futuro del país. La campaña de De la Espriella ha sido acompañada por un proceso de acompañamiento político que se venía gestando desde semanas atrás con referentes del balompié nacional.

Un grupo de figuras históricas del fútbol profesional colombiano anunció la creación de la denominada 'Selección del Tigre', una plataforma diseñada para convocar el voto ciudadano utilizando analogías de este deporte. Los exfutbolistas Faustino 'El Tino' Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y Harold Lozano emitieron un mensaje conjunto comparando los comicios presidenciales con un partido definitivo para el futuro del país





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