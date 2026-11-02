Edificio fantasma del narcotraficante Galeano en Itagüí con historia de extinción de dominio

El inmueble de cuatro pisos en Itagüí, propiedad del exnarcotraficante Fernando Galeano, lleva años abandonado y es escenario de fenómenos paranormales y relatos de terror.

Un edificio de cuatro pisos ubicado en la calle 53 número 50-85 del municipio de Itagüí, situado a tres cuadras del parque principal, se ha convertido en un símbolo de misterio y abandono. Esta propiedad, que consta de 16 apartamentos, ha estado deshabitada durante aproximadamente quince años, generando numerosas leyendas sobre actividad paranormal entre los residentes locales y trabajadores del sector.

Propiedad afectada por proceso legal de extinción de dominio

La situación legal de este inmueble ha sido confirmada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que informó que la propiedad se encuentra en estado de extinción del derecho de dominio. Según el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 001-349637, la última titular registrada fue Pilar Andrea Galeano González. Desde el 3 de febrero de 2014, la administración del bien está a cargo de la SAE, lo que explica su completo desuso y falta de mantenimiento.

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Testimonios de fenómenos extraños y presencias invisibles

Ómar Guerra, quien labora lavando carros frente a la propiedad y conoce la zona desde hace más de una década, asegura que el lugar es inquietante. Afirma haber conocido personalmente a Fernando Galeano, alias "el Negro", antiguo miembro del cartell de Medellín, antes de la trágica muerte del capo. Ómar relata que, aunque trabaja allí habitualmente, por la noche escucha ruidos similares a personas peleando o tirando objetos al suelo, a pesar de saber que el edificio está vacío.

El taxista Eduar también aporta testimonios sobre los fenómenos extraños. Narra que después de la medianoche, el bombillo de un apartamento en el segundo piso se enciende inexplicablemente. La última vez que observó luces y sombras fue hace cuatro meses. Eduar manifiesta su creencia en lo paranormal, asegurando que se escuchan voces y se ven siluetas en las sombras de la estructura abandonada.

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Andrés, otro trabajador que lava vehículos en el sector desde hace 18 años, corrobora estas historias. Describe una energía negativa y pesada en la zona. Según cuenta, los celadores que han pasado por el edificio compartían relatos de cosas extrañas vistas y oídas, reforzando la reputación de maldición del lugar.

Origen histórico vinculado al Clan Galeano y Pablo Escobar

La historia del edificio está intrínsecamente ligada a la guerra contra el narcotráfico en Colombia. Fernando "el Negro" Galeano administraba las finanzas del Cartel de Medellín después de la entrega de Pablo Escobar a las autoridades el 19 de junio de 1991. Junto a su familia, regentaba el Clan Galeano, con base en Itagüí, una de las principales organizaciones criminales de la época.

Según testimonios judiciales y confesiones de Jhon Jairo Velásquez, alias "Popeye", Pablo Escobar sospechaba que los Galeano lo traicionaban, incumpliendo pagos y aliándose con el Cartel de Cali. El 3 de julio de 1992, Escobar ordenó la captura, interrogatorio y ejecución de Galeano y su socio Gerardo "Kiko" Moncada. Sus cuerpos fueron desmembrados, incinerados y sepultados en La Catedral, marcando el inicio del fin del Cartel de Medellín.

Experiencia de inspección y detalles siniestros del apartamento 301

Ramiro Giraldo Colorado, ingeniero financiero, visitó la propiedad hace dos años junto a un funcionario de la SAE y su suegro. La SAE intentaba ofrecer la administración del edificio para subarrendar los apartamentos a 500.000 pesos cada uno. Sin embargo, la visita se vio interrumpida por una fuerte incomodidad al entrar al apartamento 301.

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Ramiro describe una sensación de peso extremo en ese espacio específico. Las paredes estaban pintadas con colores chillones como amarillo, fucsia y azul, aplicados de manera tosca a brochazos. El vigilante del lugar reveló que se había traído a un sacerdote para bendecir el apartamento, sugiriendo la existencia de una presencia demoníaca o maldita que persiste en la memoria colectiva del sector.