Medellín enfrenta una crisis de edificios fantasma donde familias pierden ahorros. Jhon Jairo Morales y Fernando Betancur revelan datos sobre las 400 edificaciones paralizadas.

Medellín enfrenta una compleja crisis inmobiliaria caracterizada por la proliferación de edificios abandonados que permanecen suspendidos en el tiempo sin entregar sus viviendas a los compradores. Estas estructuras de concreto, construidas con la promesa de albergar familias, han terminado en deterioro o atrapadas en procesos jurídicos eternos, dejando a muchos inversionistas sin retorno de sus ahorros.

Estimaciones sobre edificios paralizados y retrasados

La dimensión exacta de este fenómeno es difícil de determinar debido a la ausencia de un inventario público consolidado por parte de las autoridades municipales. Jhon Jairo Morales, abogado y director de Dumed Abogados, estima que la capital antioqueña alberga más de 400 edificios en situaciones de parálisis total, abandono o ralentización significativa de las obras, basándose en los casos atendidos en su firma.

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Esta cifra incluye proyectos que no necesariamente están detenidos por completo, pero que acumulan retrasos de cinco, seis o incluso siete años frente a los plazos previstos originalmente. Morales aclara que su análisis proviene de consultas directas de personas afectadas y no de un censo oficial, lo que sugiere que el número real podría ser superior al documentado.

Desde una perspectiva técnica, Fernando Betancur Merino, arquitecto y excurador urbano con 25 años de trayectoria, ofrece una visión diferente al definir qué constituye una edificación abandonada. Al incluir construcciones formales e informales, su estimación supera las mil estructuras en el Valle de Aburrá, aunque al restringirse a edificaciones formales, el cálculo desciende a alrededor de 500 construcciones problemáticas.

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No obstante, cuando se refiere específicamente a edificios abandonados por diversos motivos y listos para habitabilidad pero no entregados, Betancur Merino sitúa el rango entre 20 y 50 edificaciones, destacando la complejidad para cuantificar el problema sin criterios unificados entre los expertos.

Distribución territorial de las obras detenidas

El fenómeno no se concentra en un solo punto de la ciudad, sino que se distribuye en sectores con intensa actividad constructiva y condiciones urbanísticas que permitieron una oferta importante de nuevas viviendas en los últimos años. El Poblado, por ejemplo, concentra varios proyectos que han enfrentado dificultades significativas para completar sus entregas.

Asimismo, aparecen casos documentados en San Cristóbal, Pajarito, Robledo y Calasanz, ubicados en el occidente de la ciudad, donde se han desarrollado proyectos de alta densidad sobre terrenos que anteriormente tenían características rurales o una ocupación menos intensiva. La zona de La Iguaná también registra construcciones con retrasos importantes en su desarrollo.

A estos sectores se suman antecedentes en barrios como Buenos Aires, Boston y La Milagrosa, aunque la incidencia de edificios fantasma en estas zonas ha sido menor en comparación con otras áreas de mayor presión inmobiliaria. La distribución territorial refleja la dinámica de crecimiento de Medellín y la búsqueda de nuevos espacios para el desarrollo de vivienda.

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Impacto urbano y relaciones intermunicipales

La escasez de suelo disponible, el costo elevado de la tierra y la necesidad de encontrar nuevos espacios han impulsado la construcción hacia zonas periféricas y sectores con posibilidades de mayor aprovechamiento urbanístico. Esta expansión ha generado una interdependencia con municipios vecinos como Sabaneta, Itagüí, Envigado, Caldas y La Estrella, los cuales concentraron una parte importante de la oferta inmobiliaria durante ciertos periodos.

Los desarrollos en los límites con Bello, hacia el norte, también tienen repercusiones directas para Medellín, ya que una parte significativa de las personas que compran vivienda en esos sectores trabaja, estudia o desarrolla sus actividades cotidianas en la capital antioqueña. Esta conectividad laboral y social intensifica el impacto negativo de los incumplimientos inmobiliarios en la economía regional.

Mientras tanto, las familias enteras enfrentan la incertidumbre de no tener dónde establecerse debido a la reducción de terreno disponible y el aumento de la demanda de vivienda. La falta de transparencia en los datos oficiales dificulta la identificación de todos los compradores afectados y la implementación de soluciones rápidas para recuperar estas construcciones abandonadas.