Edison Pino Beitar es encarcelado por desplazamiento forzado en Medellín

La Fiscalía imputa a Edison Pino Beitar, alias El Tuerto, miembro de la banda Caicedo, por el desplazamiento forzado de una pareja en el barrio Cándamo. Descubre los detalles del caso.

Las autoridades judiciales en Medellín han incorporado un cargo judicial inusual al expediente de Edison Pino Beitar, conocido como El Tuerto, un presunto miembro de la organización criminal Caicedo. Este nuevo delito implica la acusación de desplazamiento forzado contra una pareja en el sector oriental de la capital antioqueña, un caso que ha captado la atención de la Fiscalía General de la Nación por su motivación particular.

Mecanismo del delito de desplazamiento

El núcleo de la acusación se remonta a los eventos ocurridos después del 30 de noviembre en el barrio Cándamo, ubicado en la comuna de Buenos Aires. Un hombre participaba en una fiesta donde bailaba con una mujer, sin ser consciente de que ella era la pareja sentimental de Edison Pino Beitar. Esta revelación desencadenó una serie de agresiones y amenazas dirigidas específicamente hacia el hombre involucrado en el baile.

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La situación escaló rápidamente hacia inicios de diciembre, momento en el cual la pareja víctima fue obligada a abandonar su residencia. La autoridad judicial determina que el desplazamiento no fue espontáneo, sino impuesto mediante coacción. Este acto se configura como desplazamiento forzado, un delito grave que priva a las personas de su libertad de movilidad y de su hogar de manera ilegal.

Posiciones de la Fiscalía y acusaciones

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó cargos formales contra Edison Pino Beitar por concierto para delinquir agravado, actuando en calidad de autor principal. Además, se le imputa desplazamiento forzado como coautor, reconociendo su papel directo en la decisión de la pareja de huir de su domicilio.

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La investigación revela que la banda Caicedo, liderada operativamente por El Tuerto, impone un sistema de control social en las comunas de Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Se le acusa de cobrar extorsiones a comerciantes y de aplicar multas a residentes que incumplen las normas arbitrarias establecidas por el grupo delictivo. Esta estructura de poder facilita la ejecución de castigos físicos y económicos contra quienes desafían su autoridad.

Como represalia por haber bailado con la novia de un miembro de la banda, las víctimas fueron golpeadas en varias ocasiones. Asimismo, se les exigió un pago de 1 millón de pesos colombianos. Este cobro se presenta como una sanción económica por la transgresión de las reglas implícitas de la organización criminal. El Tribunal de Control de Garantías ordenó la captura de Edison Pino Beitar, quien se encuentra recluido mientras se desarrolla el proceso judicial.

Impacto real y próximos pasos legales

El encarcelamiento de El Tuerto se produce después de que él se negara a aceptar los cargos imputados por la Fiscalía. A pesar de su negativa, el juez determinó que existían suficientes indicios para mantener su medida de privación de la libertad. Esta decisión busca garantizar que el proceso penal pueda continuar sin interferencias del acusado.

Más allá del caso específico de desplazamiento, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación abarcan otras actividades criminales atribuidas a Pino Beitar. Se le estudia por la comercialización ilegal de lotes y por solicitar dinero a cambio de la conexión irregular de servicios públicos domiciliarios. Estas prácticas complementan el perfil de un delinculo que utiliza la violencia y la estafa para mantener su control territorial.

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El caso destaca la capacidad de la Fiscalía para identificar y perseguir delitos complejos que afectan la convivencia ciudadana en Medellín. La incorporación del delito de desplazamiento por motivos considerables por insólitos refuerza el compromiso de las autoridades contra cualquier forma de coerción. El proceso judicial sigue sus trámites normales para determinar la culpabilidad final de Edison Pino Beitar en todos los cargos presentados.