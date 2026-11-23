Las palabras de Edwin Cardona sobre la obligatoriedad de ganar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay provocaron malestar en la afición de Atlético Nacional.

Las declaraciones del mediocampista Edwin Cardona tras el empate 0-0 de Atlético Nacional ante Once Caldas en Manizales han desatado un intenso debate entre la hinchada verdolaga. El futbolista intentó defender la actuación del equipo durante la rueda de prensa posterior al encuentro, pero su enfoque sobre las responsabilidades del club en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPay generó una fuerte reacción negativa en redes sociales. La discusión se centró en la interpretación de las obligaciones competitivas que tiene la institución frente a sus seguidores y la jerarquía que debe mantener en esta instancia del torneo.

Cardona cuestiona la exigencia de ganar todo

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Edwin Cardona respondió a una pregunta de un periodista, argumentando que la formulación del interrogante constituía una falta de respeto. El jugador declaró que no jugarían solos y que enfrentarían a un rival competitivo que tampoco había logrado vencerlos en anteriores partidos. El mediocampista hizo énfasis en la realidad deportiva al afirmar que ningún equipo tiene la obligación matemática de ganar todos sus encuentros, independientemente de la categoría o el estadio donde se dispute la prueba.

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Cardona insistió en que el fútbol es un escenario donde las derrotas o empates forman parte natural del desarrollo del campeonato. Reconoció los méritos del conjunto blanco de Manizales por haber conseguido su clasificación a los cuadrangulares y por representar una amenaza real. Sin embargo, su postura de que la exigencia de triunfo no es absoluta, sino una aspiración diaria, fue mal recibida por gran parte de la base social del club antioqueño, quienes consideraron que minimizaba la presión inherente a la camiseta verdolaga.

Repulsa de la afición y estándares históricos

La respuesta de los hinchas de Atlético Nacional fue inmediata y crítica, señalando que el jugador desconoce las condiciones reales en las que se desarrolla la institución. La afición recuerda que Nacional fue protagonista y terminó liderando la fase regular de la Liga BetPlay, lo que establece un estándar superior al de otros conjuntos. Además, se destaca que el club cuenta con una de las nóminas más costosas y experimentadas de todo el fútbol colombiano, lo que implica mayores recursos y, por ende, mayores responsabilidades deportivas.

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Los seguidores también ponen sobre la mesa la llegada de Lucas González al banquillo técnico como un factor clave que elevó las expectativas para esta etapa. Para la mayoría de la hinchada, la grandeza de Nacional no solo se mide en títulos, sino en la actitud con la que se asumen cada uno de los compromisos. Consideran que, aunque perder es parte del deporte, el equipo debe ir a cada cancha con la obligación absoluta de buscar el triunfo, dado el respaldo económico y la historia gloriosa que respalda la organización.

Presión antes del clásico antioqueño

Ante este clima de tensión y debate, Atlético Nacional deberá centrar toda su atención en su siguiente desafío deportivo: el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín. Este encuentro corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales y está programado para disputarse este miércoles. El partido se jugará a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, donde el equipo verdolaga busca revertir la imagen del empate en Manizales.

El encuentro frente al rival de la ciudad será la primera gran oportunidad para que el plantel responda en la cancha y obtenga un resultado positivo. Se espera que el equipo tome impulso en la lucha por llegar a la final del torneo, demostrando la actitud exigida por la dirigencia y la afición. La presión sobre los jugadores y la directiva aumenta considerablemente, ya que las declaraciones de Cardona han puesto bajo la lupa no solo los resultados, sino también la forma en que los referentes internos interpretan el peso de la historia y la exigencia social.

La situación demuestra que en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la gestión de la imagen y la comunicación con la hinchada es tan crítica como el rendimiento técnico. Edwin Cardona quedó en el centro de la polémica al intentar racionalizar los empates, chocando con la visión de una afición que demanda excelencia constante. El clásico contra Independiente Medellín servirá como un termómetro real para medir si el equipo puede absorber esta presión y devolver la tranquilidad a sus seguidores con victorias concretas.