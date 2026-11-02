EE. UU. aprueba genérico de lenacapavir para VIH a 40 dólares anuales

La FDA aprobó el lenacapavir genérico de Dr. Reddy's para 120 países, reduciendo su costo de 28.000 a 40 dólares anuales y ampliando la prevención del VIH.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, ha otorgado la aprobación oficial para la comercialización de una versión genérica del lenacapavir. Este avance significativo marca un hito en la salud global al facilitar el acceso a un tratamiento preventivo contra el VIH que antes estaba fuera del alcance de la mayoría de la población mundial debido a su alto costo. La autorización impactará directamente en 120 países, priorizando las regiones de ingresos bajos y medios.

Aprobación de la versión genérica del lenacapavir

El lenacapavir se presenta como una alternativa revolucionaria frente a los tratamientos tradicionales de profilaxis preexposición, o PrEP. A diferencia de las terapias convencionales que exigen la ingestión diaria de pastillas, este medicamento innovador se administra mediante solo dos inyecciones al año. Esta modalidad de administración reduce drásticamente la carga de adherencia para los pacientes y elimina las barreras logísticas asociadas a la toma diaria de medicación.

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La efectividad clínica de esta nueva herramienta es contundente. Los datos presentados indican que el lenacapavir reduce en un 99,9 por ciento el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Este nivel de protección lo posiciona como uno de los instrumentos farmacéuticos más potentes disponibles actualmente para la prevención de la infección, ofreciendo una seguridad casi absoluta a las personas que lo utilizan correctamente.

Reducción drástica del costo a 40 dólares por año

La barrera económica que limitaba el acceso a esta terapia se ha desplomado gracias al acuerdo alcanzado entre las entidades participantes. El precio acordado para el lenacapavir genérico es de 40 dólares al año por paciente. Esta cifra representa una reducción abismal comparada con el costo del medicamento original comercializado por la farmacéutica Gilead en Estados Unidos, el cual tenía un precio aproximado de 28.000 dólares anuales antes de aplicar cualquier descuento por parte de las aseguradoras.

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La viabilidad de este precio tan competitivo surge de un mecanismo de licenciamiento establecido a finales de 2024. En aquel entonces, Gilead concedió licencias a seis compañías farmacéuticas internacionales para producir la versión genérica. Entre estas empresas se encuentra Dr. Reddy's Laboratories, la firma india responsable de la fabricación de esta nueva versión de bajo costo. Esta estrategia legal permitió saltar las barreras de patente y democratizar la disponibilidad del fármaco.

Rol de Unitaid y Dr. Reddy's en el acceso global

La farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories fue la encargada de anunciar la aprobación de su versión genérica el lunes. Profesionales de la compañía, como Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos, destacaron que fabricar un inyectable complejo de acción prolongada a un precio asequible requirió capacidades científicas y experiencia industrial excepcionales. Su participación es vital para asegurar la calidad y el suministro constante en los mercados objetivo.

Por su parte, Unitaid, una iniciativa internacional dedicada a facilitar el acceso a medicamentos, fue clave en la negociación del acuerdo de acceso anunciado en septiembre de 2025. Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid, subrayó que la participación temprana de su organización contribuyó a reducir el tiempo entre los avances científicos y la disponibilidad real en los países. La iniciativa busca eliminar las barreras económicas que han frenado la adopción de este medicamento preventivo.

Impacto en África y próximos pasos para la distribución

La distribución del medicamento ya cuenta con antecedentes concretos en el continente africano, donde la necesidad es más urgente. Según reportes de Unitaid, más de 125.000 personas en diez países africanos que adoptaron inicialmente el tratamiento habían comenzado a recibir el lenacapavir desarrollado originalmente por Gilead, incluso antes de que las versiones genéricas estuvieran listas. Este precedente demuestra la factibilidad de la logística en entornos de recursos limitados.

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El proyecto de acceso involucra además al instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y a la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud, conocida como CHAI. Juntos, estos actores trabajan para integrar el lenacapavir en los sistemas de salud públicos de los 120 países elegidos. El objetivo es escalar la prevención del VIH a niveles sin precedentes, garantizando que la tecnología médica más avanzada llegue a quienes más la necesitan.