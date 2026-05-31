El Comando Sur de Estados Unidos informó que este sábado llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. En este ataque murieron los tres tripulantes del buque, lo que superó el número de muertos en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense.

EE. UU. ataca otra lancha en el Pacífico y supera los 200 muertos en su campaña militar ordenada por Trump . El Comando Sur de Estados Unidos informó que este sábado llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico .

En este ataque murieron los tres tripulantes del buque, lo que superó el número de muertos en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense. Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana, y el primero reportado el martes dejó a dos sobrevivientes, lo que es poco usual en estos operativos.

Desde su primer lanzamiento el pasado mes de septiembre, estas fuerzas estadounidenses han dejado a menos de 10 sobrevivientes antes de que las fuerzas estadounidenses arrestaran a los sospechosos y los trasladaran a un centro de detención en Nueva York. El presidente estadounidense ha anunciado que buscará un buen trato para Estados Unidos y ha criticado a León XIV por su postura sobre Irán.

La campaña militar de Estados Unidos en el Pacífico ha superado los 200 muertos, y el presidente estadounidense ha anunciado que buscará un acuerdo con Irán





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EE. UU. Campaña Militar Trump Irán Narcotráfico Pacífico Oriental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Etapón de Egan Bernal en el Giro de Italia, sensacional el colombiano: Jonas Vingegaard es el virtual campeónLa penúltima jornada se llevó a cabo sobre 200 kilómetros.

Read more »

Soacha activa alerta amarilla hospitalaria por ocupación del 200 % en urgenciasEl municipio declara alerta amarilla para reforzar la capacidad de respuesta de la red de salud ante una ocupación superior al 200 % en hospitales y clínicas, y llama a la ciudadanía a usar responsablemente los servicios de urgencia durante la jornada electoral.

Read more »

Comando Aéreo de Combate No.3 realiza misiones de vigilancia y reconocimiento en la región CaribeEl Comando Aéreo de Combate No.3 ha puesto en marcha el dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en el territorio colombiano

Read more »

Fiscalía asigna 200 investigadores y fiscales para evitar la compra de votos en MagdalenaLa Fiscalía desplegó más de 200 fiscales e investigadores en Magdalena para prevenir la compra de votos y otros delitos electorales.

Read more »