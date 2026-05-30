EE. UU. aumenta multas a 100 000 dólares por vuelos de drones cerca de estadios del Mundial 2026

La FAA prohíbe el uso de drones dentro de tres millas náuticas de los estadios donde se jugará el Mundial 2026 y establece una multa de 100 000 dólares por infracción, con confiscación del equipo y proceso judicial.

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado que incrementarán las sanciones por el uso no autorizado de drones en los recintos donde se celebrarán los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Con tan solo dos semanas restantes antes del inicio del torneo, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido una normativa estricta que prohíbe el vuelo de cualquier dron dentro de un radio de tres millas náuticas del perímetro de los estadios y hasta una altura de tres mil pies sobre el nivel del suelo cuando exista un partido programado. La medida se extiende a los eventos de aficionados y a los llamados "campamentos base" que se establezcan alrededor de los complejos deportivos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los espectadores, jugadores y personal de seguridad.

En caso de incumplimiento, la multa establecida asciende a 100 000 dólares, lo que equivale a más de 300 millones de pesos colombianos, sin olvidar la confiscación del aparato y la apertura de un proceso judicial contra el infractor. La prohibición cubre los principales estadios que albergarán los encuentros de la fase de grupos y de eliminación directa.

Entre ellos se encuentran el SoFi Stadium de Los Ángeles, el Levi's Stadium de Santa Clara, el AT&T Stadium de Arlington, el NRG Stadium de Houston, el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, el Gillette Stadium de Foxborough, el Hard Rock Stadium de Miami, el Arrowhead Stadium de Kansas City, el MetLife Stadium de East Rutherford y el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Además, para una serie de ubicaciones vinculadas a actividades complementarias -como el Los Angeles Memorial Coliseum, el Dallas Fair Park, el East Downtown District de Houston, el Centennial Olympic Park de Atlanta, el City Hall Plaza de Boston, el Bayfront Park de Miami, el National WWI Museum and Memorial de Kansas, el Sports Illustrated Stadium de Harrison, el Louis Armstrong Stadium de Flushing, el Emily Warren Roebling de Brooklyn, el Rockefeller Center de Nueva York y el Lemon Hill Park de Filadelfia- la restricción se reduce a un radio de una milla náutica y una altura máxima de 1 000 pies.

Estas directrices forman parte de una serie de medidas de seguridad ampliadas que las autoridades locales y federales están implementando de manera simultánea. Además de la prohibición de drones, se ha reforzado la presencia policial y se han instalado sistemas de detección de objetos voladores no tripulados en los accesos principales de cada recinto.

Los organizadores del Mundial también han lanzado una campaña de información dirigida a los aficionados, tanto locales como internacionales, para que conozcan las normas vigentes y eviten sanciones que podrían arruinar su experiencia futbolística. La penalidad de 100 mil dólares puede reducirse mediante programas de cumplimiento voluntario y cooperación con la FAA, pero siempre con la condición de la devolución del dron y la presentación de una disculpa formal.

El Mundial 2026, que será la primera vez en la historia que tres naciones coorganizan el evento -México, Estados Unidos y Canadá-, promete atraer a millones de espectadores a lo largo de los próximos meses. El partido inaugural, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, enfrentará a la selección anfitriona contra Sudáfrica, replicando el histórico encuentro inaugural de 2010.

Con la seguridad reforzada y la normativa de drones claramente establecida, se espera que los organizadores logren un desarrollo sin contratiempos, garantizando que el foco permanezca en el juego y en la celebración del deporte rey. Los aficionados que planeen viajar a los Estados Unidos para disfrutar del torneo deben prestar especial atención a las regulaciones locales sobre drones, ya que el incumplimiento no solo implica una multa sustancial, sino también la confiscación del equipo y potenciales cargos penales.

Se recomienda consultar la página oficial de la FAA y las guías de cada estadio antes de intentar cualquier vuelo, y en caso de duda, contactar a las autoridades locales. Con la implementación de estas normas, se busca prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad del público y la integridad del evento deportivo más grande del planeta





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