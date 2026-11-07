EE. UU. aumenta recompensas por captura de líderes de Tren de Aragua a 50 millones

El Departamento de Estado eleva las recompensas totales a 50 millones de dólares para capturar a tres altos mandos de la organización Tren de Aragua, considerada terrorista.

El gobierno estadounidense elevó significativamente las recompensas económicas ofrecidas a cambio de información que conduzca a la captura de tres altos mandos de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. El anuncio oficial se realizó este viernes 6 de noviembre, estableciendo un monto total de 50 millones de dólares para incentivar la colaboración ciudadana e internacional. Esta medida refuerza la campaña de desmantelamiento contra la estructura jerárquica del grupo, que opera con impunidad en múltiples fronteras del continente.

Detalles de las recompensas a los líderes

El Departamento de Estado detalló específicamente el incremento en las cifras por cada uno de los presuntos capos. La recompensa para Yohan José Romero, conocido como Yohan Petrica, se duplicó, pasando de 4 a 20 millones de dólares. Este cambio refleja su posición centralizada como el líder operacional actual, tomando el control tras la muerte de su predecesor. La nueva cifra busca romper la barrera de silencio que rodea su identidad y ubicación geográfica.

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En el caso de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias Giovanni o El Viejo, la recompensa asciende a 15 millones de dólares, un aumento de 5 millones respecto al monto anterior. Mosquera Serrano es considerado el segundo al mando en la jerarquía del grupo. Su función principal abarca la supervisión de las operaciones de la organización en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las agencias de inteligencia transnacionales.

Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, también enfrenta una recompensa nueva y sustancial de 15 millones de dólares. A diferencia de sus colegas, Rivas Núñez es un excapataz de minas legales de origen colombiano que ha ascendido a la cúpula criminal. Su rol se centra exclusivamente en supervisar las actividades de la organización dentro del territorio venezolano, vinculando directamente las finanzas del narcotráfico con la economía informal y ilegal del país.

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Jerarquía y atribuciones de cada mando

La información judicial presenta a Yohan José Romero como el líder actual indiscutible de la banda, una posición que asumió tras la muerte de Niño Guerrero, el antiguo líder supremo. Niño Guerrero falleció en junio durante un ataque conjunto ejecutado por fuerzas de seguridad venezolanas y unidades estadounidenses. Este evento vacante permitió que Romero consolidara su autoridad y dirigiera directamente las operaciones de narcotráfico, la minería ilegal de oro y los asesinatos selectivos.

La estructura de mando descrita por los funcionarios federales indica que tanto Giovanni Vicente Mosquera Serrano como Juan Gabriel Rivas Núñez actúan como segundos al mando de Romero. Esta división de responsabilidades permite al grupo mantener operaciones coordinadas en tres continentes distintos. La supervisión de Mosquera Serrano en Norteamérica y Centroamérica contrasta con la gestión territorial de Rivas Núñez en Venezuela, creando una red logística robusta.

Los documentos judiciales adjuntos al anuncio del Departamento de Estado señalan que los tres hombres están acusados de conspirar para suministrar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Esta acusación se presenta ante un tribunal federal en Texas, lo que otorga una base legal sólida para las acciones de extradición y persecución penal. La clasificación como apoyo material facilita la intervención de agencias de inteligencia en cualquier jurisdicción donde se rastree su dinero o recursos.

Contexto histórico y designación terrorista

Este incremento en las recompensas no ocurre de forma aislada, sino que forma parte de una estrategia de largo plazo iniciada durante la administración de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos designó oficialmente al Tren de Aragua como una organización terrorista el año pasado, marcando un punto de inflexión en la política de seguridad nacional. Esta etiqueta permite aplicar sanciones financieras internacionales y justificar la cooperación militar bilateral con las fuerzas de seguridad venezolanas.

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La colaboración entre Estados Unidos y Venezuela en este ámbito incluye ataques directos a bases del grupo, demostrando una alianza inusual entre gobiernos con profundas diferencias políticas. La muerte de Niño Guerrero en junio sirve como evidencia tangible de la efectividad de estas operaciones conjuntas. Sin embargo, la rápida ascenso de Romero indica que la organización ha logrado adaptarse a la pérdida de su figura histórica sin colapsar.

Consecuencias y próximos pasos legales

Las consecuencias inmediatas de este anuncio incluyen una mayor presión sobre las redes de financiamiento de la organización a través de países terceros. Las agencias de aplicación de la ley en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos deberán intensificar el monitoreo de las rutas de narcotráfico y minería ilegal. La recompensa de 15 millones para el supervisor venezolano sugiere que el objetivo también es disruptir la economía ilegal interna que sostiene a los criminales.

Los procedimientos legales continuarán en el tribunal de Texas, donde las acusaciones por conspiración contra una organización terrorista extranjera permanecen activas. Los ciudadanos con información sobre la ubicación de Yohan Petrica, Giovanni o Juancho están invitados a contactar directamente al Departamento de Estado a través de los canales oficiales establecidos. La transparencia en los detalles de los cargos busca generar una presión psicológica y operativa insostenible para la cúpula directiva de la banda.