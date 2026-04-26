EE.UU. autoriza a Venezuela a pagar los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos ha permitido que Venezuela pague los honorarios de los abogados del expresidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York por cargos de narcotráfico, bajo condiciones específicas. Esta decisión marca un cambio en la política de sanciones contra el país sudamericano.

El gobierno de Estados Unidos ha autorizado que Venezuela pueda pagar los honorarios de la defensa del expresidente Nicolás Maduro , quien se encuentra detenido en Nueva York acusado de narcotráfico , según un documento judicial.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una licencia que permite a los abogados defensores recibir pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas, según confirmó el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, en una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein. Hasta ahora, las sanciones internacionales impuestas por Washington impedían que el Estado venezolano cubriera estos gastos legales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha modificado sus licencias para permitir que los abogados de Maduro reciban fondos del gobierno venezolano, siempre que estos provengan de recursos disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no sean parte de los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros. Esta decisión representa un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia y de la administración del entonces presidente Donald Trump, que anteriormente bloqueaba el acceso a estos fondos bajo argumentos de seguridad nacional y política exterior.

La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU. , que garantiza el derecho a elegir a un representante legal.

En una audiencia previa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, había expresado escepticismo sobre la postura de la Fiscalía, señalando que Maduro ya no representaba una amenaza para la seguridad nacional tras su captura y traslado a EE. UU.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado inocentes de los cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Se espera que el juicio formal contra ellos no comience hasta dentro de uno o dos años





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