EE.UU. Autoriza Financiamiento Limitado para la Defensa de Maduro y Flores

El Departamento del Tesoro de EE.UU. levanta parcialmente las sanciones para permitir que Venezuela pague los honorarios de los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados de narcotráfico y terrorismo, bajo estrictas condiciones. La defensa había argumentado una violación de la Sexta Enmienda.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tomado una decisión significativa en el caso legal que involucra al ex presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores .

Se ha levantado, de manera excepcional y bajo condiciones estrictas, las restricciones financieras que impedían al gobierno venezolano sufragar los honorarios del equipo legal que representa a Maduro y Flores. Esta medida representa un giro importante en el proceso judicial que se desarrolla en Nueva York contra el ex mandatario depuesto, quien enfrenta graves cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

La autorización, formalizada a través de un documento judicial, permite un flujo limitado de recursos desde Venezuela para cubrir los gastos legales, a pesar de las sanciones internacionales que pesan sobre el país. Anteriormente, la administración estadounidense había bloqueado cualquier intento del gobierno venezolano de pagar a los abogados de Maduro y Flores, argumentando que esto violaría las sanciones impuestas.

La defensa del matrimonio Maduro-Flores había argumentado vehementemente que la imposibilidad de acceder a una representación legal adecuada constituía una violación de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un juicio justo y a la asistencia de un abogado. Esta moción para desestimar los cargos, basada en la negación del derecho a la defensa, ha sido temporalmente retirada a raíz de la decisión del Departamento del Tesoro.

El fiscal de Nueva York, Jay Clayton, comunicó al juez Alvin Hellerstein, encargado del caso, que el Departamento del Tesoro permitirá que los abogados de la defensa reciban pagos del gobierno venezolano, siempre y cuando estos fondos estén disponibles a partir del 5 de marzo de 2026 y no provengan de las ventas de petróleo venezolano reguladas en los Estados Unidos. Esta condición es crucial, dado que Estados Unidos ejerce un control significativo sobre la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

La situación de Maduro y Flores sigue siendo delicada. Ambos permanecen recluidos en un centro penitenciario de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York, desde su captura en enero durante una operación militar estadounidense de gran envergadura.

Maduro, quien se describe a sí mismo como un 'prisionero de guerra', se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración para el 'narcoterrorismo', conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Su esposa, Cilia Flores, también enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas.

La operación militar que condujo a su captura involucró a aproximadamente 150 aviones y helicópteros, así como a tropas terrestres, lo que subraya la determinación de Estados Unidos de llevar a cabo este proceso judicial. Desde el derrocamiento de Maduro a principios de enero, la ex vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de mandataria interina de Venezuela.

La decisión del Departamento del Tesoro, aunque limitada, representa un paso importante en el proceso legal, asegurando que Maduro y Flores tengan la oportunidad de ejercer su derecho constitucional a una defensa adecuada. Sin embargo, las restricciones impuestas a los fondos y su origen garantizan que Estados Unidos mantenga un control estricto sobre los recursos utilizados para financiar su defensa.

El caso continúa generando atención internacional y plantea interrogantes sobre el futuro político de Venezuela y las relaciones entre este país y Estados Unidos. La complejidad de la situación se ve agravada por las sanciones internacionales y el control estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos, lo que limita las opciones del gobierno interino y dificulta la resolución del conflicto.

La retirada temporal de la moción para desestimar los cargos sugiere que la defensa de Maduro y Flores está dispuesta a colaborar con el proceso judicial, al menos por ahora, a la espera de ver cómo se implementan las condiciones impuestas por el Departamento del Tesoro. El desarrollo de este caso será crucial para determinar el futuro legal y político de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como para las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en los próximos años.

La transparencia y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Departamento del Tesoro serán fundamentales para garantizar la legitimidad del proceso judicial y evitar futuras controversias





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