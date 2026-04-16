EE.UU. destruye embarcación narco en el Pacífico: tres muertos

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un operativo en aguas internacionales cerca de Colombia, destruyendo una nave vinculada al narcotráfico y causando la muerte de tres personas. Esta acción se enmarca en la misión 'Lanza del Sur', que ha dejado más de 110 víctimas fatales y precede la captura de Nicolás Maduro.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este miércoles un nuevo y contundente operativo en aguas internacionales del Océano Pacífico, resultando en la destrucción de una embarcación presuntamente vinculada a actividades de narcotráfico . El incidente, que tuvo lugar en proximidades de las costas colombianas, se saldó con el fallecimiento de tres individuos a bordo de la nave intervenida. Según informaciones proporcionadas por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), entidad responsable de la ejecución de la misión, ningún miembro de las tropas estadounidenses sufrió heridas durante el desarrollo de la acción militar.

El Southcom, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, difundió un video y un comunicado detallando los pormenores del exitoso operativo, el cual forma parte de la iniciativa denominada 'Lanza del Sur'.

Este reciente suceso se suma a una serie de acciones similares llevadas a cabo por el Ejército estadounidense a lo largo de la presente semana. En total, cuatro ataques de esta naturaleza han sido reportados en aguas internacionales, sumando un trágico saldo de 13 personas fallecidas.

Las operaciones del Comando Sur en el marco de esta estrategia han sido particularmente letales, con un número de víctimas que supera las 110 personas. Estos ataques, que comenzaron a intensificarse en la segunda mitad del año 2025, se desarrollaron en el contexto previo a la operación militar de gran envergadura que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. Maduro enfrenta acusaciones de narcotráfico presentadas ante una corte federal en Nueva York, lo que subraya la intensidad y el enfoque de las operaciones estadounidenses en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas en la región.

La estrategia empleada por el Comando Sur busca desarticular redes criminales y disuadir operaciones ilícitas en rutas marítimas clave, aunque la alta letalidad de estas acciones ha generado debate y preocupación en diversos foros internacionales sobre las tácticas empleadas y sus implicaciones humanitarias. La cooperación y el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y los países de la región son pilares fundamentales para el éxito de estas operaciones, buscando no solo la neutralización de embarcaciones y objetivos, sino también el desmantelamiento de las estructuras logísticas y financieras detrás del narcotráfico





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