La propuesta de EE. UU. eleva aranceles a economías asiáticas bajo la Sección 301. Colombia se beneficia al quedar exenta, fortaleciendo exportaciones en confección y flores en el mercado estadounidense.

Estados Unidos ha incluido a 14 economías en una nueva propuesta de aranceles que deja fuera a Colombia. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ( USTR) realizó esta exclusión el 25 de noviembre. Esta medida abre oportunidades comerciales directas para los exportadores colombianos. Washington planea elevar los derechos aduaneros para competidores clave como China, Vietnam, India, Indonesia y Tailandia.

Exclusión de Colombia bajo nueva normativa comercial

La decisión de la USTR coloca a Colombia en una posición privilegiada ante el mercado estadounidense. Los productos colombianos no enfrentarán los nuevos incrementos tarifarios contemplados en la investigación de la Sección 301. Esto contrasta con las cargas que pagarán otros países asiáticos. Los sectores ganadores incluyen vestidos de baño, ropa interior, envases de vidrio y flores frescas. La exclusión permite que la oferta nacional sea más competitiva por costo.

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Contexto legal y antecedentes de la Corte Suprema

El proceso tiene como antecedente una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 20 de febrero de 2026. El alto tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba al presidente a imponer aranceles. Posteriormente, el 11 de marzo, la USTR abrió de oficio 16 investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta herramienta permite a Washington responder a prácticas comerciales que considera perjudiciales para sus intereses.

Acusaciones contra las 14 economías investigadas

Tras recibir 1.070 comentarios y escuchar a cerca de 140 testigos, la entidad determinó que las políticas de estas naciones distorsionan el mercado. Washington señala que prácticas como el apoyo financiero a fabricantes chinos o créditos preferenciales en la Unión Europea restringen el comercio. Los aranceles propuestos alcanzarían, en principio, a todos los bienes de cada economía investigada. Solo existen excepciones específicas contempladas en los avisos oficiales.

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Diferenciación entre aranceles de trabajo forzado y Sección 301

Colombia no está completamente al margen de todas las medidas comerciales. Sus exportaciones cubiertas por trabajo forzado pagan un recargo del 12,5%. El 24 de julio de 2026 entraron en vigor aranceles adicionales del 10% o 12,5% para mercancías de 60 economías por esta vía. La USTR propone descontar el derecho de la Sección 301 vigente para evitar doble tributación. Un aumento efectivo no siempre corresponde a la totalidad de la nueva tasa anunciada.

Impacto real y escenarios de negociación con China

China enfrenta un recargo general que pasa del 12,5% actual al 20%. Este incremento se acumula con los aranceles impuestos desde 2018 por controversias de transferencia de tecnología. Una mercancía china pasa de enfrentar recargos del 37,5% al 45%. Washington contempla elevar el recargo hasta el 40% si los compromisos son insuficientes. Vietnam y India también verían reducciones si llegan a acuerdos comerciales. El gremio Analdex advierte que el impacto final depende de las tasas aprobadas y las exclusiones específicas.