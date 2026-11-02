EE. UU. exige certificado contra el ébola para viajeros desde la RDC a partir de noviembre

A partir del 3 de noviembre de 2026, EE. UU. requerirá certificación de no haber estado en la RDC por 21 días debido al brote de ébola con más de 10.000 casos.

Estados Unidos ha implementado un nuevo requisito sanitario obligatorio para los viajeros internacionales que ingresan al país o realizan conexiones en su territorio. Esta medida, anunciada por la aerolínea Avianca el 31 de octubre, entrará en vigor a partir de las 11:59 p. m. hora del Este del 3 de noviembre de 2026. La normativa responde a los lineamientos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Nuevo protocolo sanitario para viajeros

El mandato exige que cada pasajero presente una declaración individual certificando que no ha estado en República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su viaje. Esta restricción aplica incluso si el viajero solo transitó por los aeropuertos de ese país africano. La aerolínea advirtió que este documento es condición indispensable para abordar, por lo que su ausencia impedirá el embarque.

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Los viajeros pueden entregar esta declaración en formato digital o físico. Si se opta por la vía digital, se debe mostrar el comprobante de diligenciamiento. En caso de usar el formato físico, el documento debe estar completado y firmado. Avianca recomendó realizar este procedimiento con anticipación para evitar contratiempos en los aeropuertos.

Brote de ébola supera cifras históricas

La decisión se toma en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes en África central. Un brote del virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo ha alcanzado dimensiones preocupantes. Las cifras más recientes, correspondientes al 29 de octubre de 2026, revelan 10.351 casos confirmados y 5.026 muertes. Esto representa una letalidad cruda del 48,6 por ciento según datos difundidos por la agencia EFE.

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El balance oficial también indica que 2.788 personas se han recuperado y 1.101 pacientes se encuentran hospitalizados o en aislamiento. La epidemia se ha extendido a 67 zonas de salud en ocho de las 26 provincias del país. La velocidad de crecimiento de los contagios es el factor que más preocupa a las autoridades sanitarias internacionales.

Casos importados en Kenia y Nigeria

La expansión geográfica ha trascendido las fronteras de la República Democrática del Congo. El 6 de octubre, Kenia confirmó su primer caso importado en un adulto que viajó por carretera desde la RDC a Uganda y luego en avión a Nairobi. El paciente falleció el 5 de octubre. Nigeria reportó un caso importado en Abuya el 20 de octubre, tras un viaje desde Uganda.

Tres días después, la Organización Mundial de la Salud informó que Kenia registraba nueve casos y una muerte adicionales. La OMS estaba revisando su evaluación de riesgo debido a estos nuevos acontecimientos, aunque su último balance del 14 de agosto de 2026 consideraba el riesgo alto solo en los países fronterizos y bajo a escala global.

Comparación con brotes anteriores

El crecimiento del brote actual es significativo en comparación con meses anteriores. El 6 de octubre, la OMS contabilizaba 8.728 casos y 4.205 muertes. En solo 23 días, se han sumado 1.623 casos y 821 fallecimientos adicionales. Este brote ya superó al registrado entre 2018 y 2020 en la misma región, convirtiéndose en el segundo más mortífero de la historia.

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Respuesta coordinada de organismos

Ante la gravedad de la situación, la agencia de salud pública de la Unión Africana y la OMS pidieron acción coordinada el 28 de octubre. Mantuvieron una reunión de emergencia con ministros de Salud del continente para abordar la crisis. Las organizaciones advirtieron que la epidemia todavía no está bajo control.

La movilidad de las personas entre países es una de las razones por las que se han reforzado las medidas de vigilancia. A pesar de las cifras alarmantes, es crucial distinguir entre la gravedad de la epidemia y su capacidad para convertirse en una pandemia. Las nuevas restricciones en Estados Unidos buscan prevenir la diseminación internacional del virus Bundibugyo.