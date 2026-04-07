EE. UU. intensifica ataques contra Irán antes de que expire el ultimátum de Trump

El gobierno de los Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán, tras el ultimátum de Trump para la reapertura del estrecho de Ormuz y la amenaza de una ofensiva contra las instalaciones energéticas iraníes, causando víctimas y daños en infraestructura clave.

El gobierno de los Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán este martes, horas antes de que expirara el ultimátum del presidente Donald Trump . Este ultimatum exigía la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio mundial, o, de lo contrario, prometía una ofensiva contra las instalaciones energéticas iraníes.

Los bombardeos, que alcanzaron diversas zonas estratégicas, incluyendo la isla Jarg, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, puentes, vías ferroviarias y un mercado, resultaron en la muerte de seis personas y cinco heridos. La República Islámica, por su parte, se encuentra en un estado de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques contra su infraestructura energética. La situación se agrava a medida que se acerca el plazo establecido por Trump, quien ha advertido sobre las consecuencias catastróficas que podría enfrentar Irán si no cumple con sus demandas. El conflicto en curso ha generado una profunda preocupación a nivel internacional, con llamados a la calma y a la búsqueda de una solución diplomática. \Los ataques dirigidos por Estados Unidos, tras retrasar varias veces su ultimátum, se intensificaron a lo largo del martes, poniendo a prueba la paciencia de Irán y aumentando la tensión en la región. El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, desde el inicio de las hostilidades, ha interrumpido el tránsito de buques, afectando significativamente el flujo del petróleo y otros productos. Esta interrupción ha tenido un impacto directo en los mercados internacionales, elevando los precios y generando incertidumbre económica. Irán permite el paso de buques de países considerados amigos, pero mantiene el cierre para otros, lo que ha exacerbado las tensiones geopolíticas. Los medios iraníes reportaron ataques a puentes ferroviarios en diversas ciudades, como Kashan, Zanjan y Aminabad. Además, fueron bombardeadas la vía ferroviaria en Karaj y la autopista Tabriz-Teherán, lo que causó su cierre temporal. En Teherán, la capital, los ataques se centraron en la sinagoga de Rafi Niya, el mercado de Seyed Esmail y el Instituto de Investigación Aeroespacial. La isla de Jarg, un importante centro petrolero, también fue atacada por segunda vez. Irán, en respuesta, aseguró haber atacado el complejo petroquímico saudí de Jubail, pero esta información no fue confirmada por Riad. \El presidente Trump, en un mensaje contundente, advirtió sobre la posibilidad de la destrucción de la civilización iraní si Teherán no cede a sus exigencias. Este mensaje fue transmitido a través de su red social Truth Social, resaltando la gravedad de la situación. Trump expresó su deseo de evitar tal escenario, pero admitió la alta probabilidad de que ocurra. Esta declaración refleja la firme postura del gobierno estadounidense y subraya la complejidad de las negociaciones en curso. Es importante mencionar que Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva hace más de un mes, en la que perdió la vida el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar iraní. En un intento de desescalar la situación, Trump aseguró creer que Teherán estaba negociando de buena fe, aunque criticó la propuesta de paz iraní por considerarla insuficiente. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, buscando activamente vías para la paz y la estabilidad en la región





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