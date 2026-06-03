EE. UU. intensifica sanciones y corta la última conexión bancaria de Cuba

Un banco extranjero suspende sus operaciones con Fincimex tras la Orden Ejecutiva 14404, aumentando la presión económica sobre Cuba y provocando la salida de importantes inversiones internacionales.

El reciente anuncio de la interrupción de relaciones entre un banco privado extranjero y la entidad cubana Fincimex , perteneciente al conglomerado empresarial del ejército conocido como Gaesa , ilustra el endurecimiento de la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla.

El banco, cuyo nombre no fue divulgado por el Banco Central de Cuba (BCC), informó a la autoridad monetaria cubana que cesaría todas sus operaciones internacionales para evitar el impacto de la Orden Ejecutiva No. 14404, emitida el 1 de mayo por el presidente Donald Trump. Dicha medida forma parte de una estrategia más amplia de presión económica destinada a forzar a Cuba a adoptar reformas políticas y económicas profundas.

Según el BCC, la suspensión de esta relación financiera imposibilita que Cuba reciba ingresos provenientes de la comercialización de bienes y servicios a través de tarjetas internacionales como Visa y Mastercard, lo que representa una pérdida significativa en la capacidad de la isla para realizar transacciones con el exterior. La Orden Ejecutiva 14404 amplía las sanciones no solo a personas y empresas que mantengan vínculos con el gobierno cubano, sino que también apunta específicamente a los sectores energético, financiero y de defensa.

Desde su emisión, el gobierno estadounidense ha intensificado su bloqueo, que comenzó en enero con la prohibición de suministros petroleros, limitando a la isla a producir apenas el 40 % de sus necesidades energéticas. El 7 de mayo, Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba y responsable de aproximadamente el 40 % del Producto Interno Bruto del país, fue incluida en la lista de sancionados.

Esta sanción desencadenó una ola de desvinculaciones por parte de diversas compañías que operaban en la isla, incluidas las principales cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar, y la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba, la cual anunció su salida inmediata tras la imposición de las nuevas restricciones. El efecto acumulado de estas medidas es la total o parcial desconexión de la economía cubana de los flujos financieros internacionales.

La pérdida de acceso a plataformas de pago internacionales y la retirada de inversiones extranjeras constituyen una presión sin precedentes que, según el BCC, agrava la crisis humanitaria que ya afecta al país. La ONG más grande de Cuba ha alertado sobre la gravedad de la situación, describiendo el escenario como una verdadera crisis humanitaria.

La comunidad internacional observa con preocupación cómo la estrategia de asfixia económica de Washington podría traducirse en un deterioro adicional de las condiciones de vida de la población cubana, mientras el gobierno cubano busca alternativas para mitigar el impacto de estas medidas coercitivas





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EE. UU. Cuba Sanciones Fincimex Gaesa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

orden judicial para que De La Espriella se disculpe públicamente por incidente con periodistaUn juzgado de Bogotá ordenó a De La Espriella emitir una disculpa pública por incomodar a una periodista al insistirle que viera una foto íntima suya en un programa de televisión. La sentencia exige que la disculpa se mantenga visible por 30 días en los mismos canales digitales utilizados por él, y que se reconozca la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático. Además, se ordenó al director del programa eliminar el segmento del video donde ocurrió el episodio.

Read more »

El Banco Central de Cuba anuncia la interrupción de servicios financieros internacionales por sanciones de EE.UU.El Banco Central de Cuba informó que un banco privado extranjero interruptió su relación con Fincimex, perteneciente a Gaesa, para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva 14404 emitida por Donald Trump. Esta decisión imposibilita a Cuba de recibir ingresos por comercialización mediante tarjetas internacionales, escalando la presión económica estadounidense tras el bloqueo petrolero de enero y las sanciones a Gaesa, que controla gran parte de la economía cubana.

Read more »

El Banco Central de Cuba suspende servicios financieros internacionales por sanciones de EE.UU.El Banco Central de Cuba informó la suspensión de servicios financieros internacionales a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. La medida se debe a la salida del banco privado extranjero que realizaba operaciones con el exterior, perteneciente al conglomerado Gaesa, sancionado por EE.UU. Esto corta las conexiones financieras de la isla con el exterior y aumenta la presión de Washington para que Cuba adopte reformas políticas y económicas. La salida de empresas extranjeras, como hoteleras y la minera Sherritt, refleja el impacto de las sanciones.

Read more »

Cuba sin pagos con Visa ni Mastercard por medidas de EE. UU.A partir del sábado, las transacciones con Visa y Mastercard en Cuba quedarán suspendidas debido a las sanciones de Washington contra Fincimex

Read more »