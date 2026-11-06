EE.UU. Ofrece 50 Millones por Captura de Líderes del Tren de Aragua

El Departamento de Estado de EE.UU. aumenta las recompensas a 50 millones de dólares por la captura de tres líderes del Tren de Aragua. Más detalles sobre las cifras y los acusados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado oficialmente un aumento significativo en las recompensas económicas destinadas a capturar a tres de los principales líderes de la organización criminal Tren de Aragua. Este anuncio, realizado el jueves 5 de noviembre por el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), eleva el monto total disponible a 50 millones de dólares. Esta medida se enmarca dentro del Programa de Recompensas contra el Crime n Organizado Transnacional (TOCRP), una herramienta clave para desmantelar redes criminales de alcance internacional.

Detalle de las Recompensas y los Acusados

La oferta económica se distribuye entre tres individuos específicos, cada uno con un precio distinto según su supuesta jerarquía y rol dentro de la estructura delictiva. Yohan José Romero, conocido bajo el alias 'Yohan Petrica', es la figura más buscada con una recompensa de 20 millones de dólares, un incremento considerable respecto a su oferta anterior de 4 millones de dólares. Este individuo de 48 años es identificado por las autoridades como el actual jefe del Tren de Aragua.

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Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias 'Giovanni', es el segundo objetivo más buscado con una recompensa de 15 millones de dólares, cifra que representa un aumento desde los 5 millones anteriores. De 37 años de edad, su nombre figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Las autoridades estadounidenses lo señalan como el responsable de supervisar las operaciones del grupo criminal en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, además de estar acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

Juan Gabriel Rivas Núñez, alias 'Juancho', completa la terna de acusados con una nueva oferta de hasta 15 millones de dólares. Este hombre de 44 años se encuentra vinculado con la dirección de las operaciones en territorio venezolano, incluyendo actividades de minería ilegal de oro y exportación de narcóticos. Las autoridades lo ubican operando desde varios países de Sudamérica, lo que complica su localización para las fuerzas del orden.

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Marco Legal y Acusaciones Judiciales

Los tres líderes fueron acusados inicialmente en 2025 ante la corte del Distrito Sur de Texas, enfrentando un pliego de seis cargos que incluían la conspiración para prestar apoyo material al Tren de Aragua. Esta situación legal se profundizó en julio de 2026, cuando se presentó una tercera acusación sustitutiva que contiene nueve cargos distintos. Esta nueva carga formal fue revelada esta semana, reforzando la gravedad de los delitos por los que se les busca.

El fiscal general Todd Blanche destacó el contexto político y legal actual, afirmando que desde el regreso del presidente Trump al poder, el Departamento de Justicia ha acusado a más de 350 integrantes y asociados del grupo criminal. Blanche incluyó explícitamente a estos tres cabecillas en esa cifra, llamando a la ciudadanía a reportar cualquier dato sobre su paradero. Esta postura refuerza la prioridad que Estados Unidos otorga a la eliminación de la influencia de esta organización en el hemisferio.

El Tren de Aragua fue designado oficialmente como una organización terrorista extranjera por el presidente Donald Trump, lo que ha transformado la persecución de sus miembros en una de las máximas prioridades para las autoridades federales. Terrance Cole, administrador de la DEA, declaró que los tres señalados han tenido papeles clave en la dirección y expansión del grupo en todo el hemisferio occidental. La DEA advirtió que la agencia no se detendrá ante nada para identificar, desarticular y desmantelar esta red criminal.

Mecanismos de Reporte e Impacto Regional

Las personas que posean información útil sobre la ubicación de Yohan Petrica, Giovanni Mosquera o Juancho Rivas pueden comunicarse directamente con el FBI. Para facilitar el reporte, se ha habilitado una línea telefónica dedicada al número +1-281-787-9939, la cual permite recibir mensajes a través de texto, WhatsApp o Telegram. Esta flexibilidad en los canales de contacto busca maximizar la recolección de inteligencia desde cualquier parte del mundo.

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Las recompensas, que varían entre 15 y 20 millones de dólares según el caso específico, se pagan por datos que conduzcan al arresto o a la condena de los señalados en cualquier país del mundo. Esta cláusula internacional es fundamental, dado que los sospechosos operan a través de fronteras múltiples, incluyendo países en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

El impacto de estas acusaciones se siente también en la región, particularmente en Colombia, donde las autoridades han reportado en los últimos años la presencia de estructuras del Tren de Aragua en varias ciudades. Las fuerzas locales han llevado a cabo capturas de presuntos cabecillas y la desarticulación de redes dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el lavado de activos. El llamado de Estados Unidos busca sincronizar esfuerzos con quienes puedan tener datos sobre los movimientos de estos líderes en la región andina y centroamericana.

Los documentos judiciales revelan que Yohan Petrica, alias 'Yohan Petrica', es considerado el heredero de Héctor Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'. Se señala que ambos habrían creado la organización en la prisión de Tocorón, ubicada en Maracay, Venezuela, desde donde la estructura criminal expandió su influencia hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos. Esta historia de origen carcelario resalta la naturaleza transnacional y arraigada del grupo, lo que justifica la envergadura de la respuesta legal y económica de las autoridades internacionales.