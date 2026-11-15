EE.UU. pierde estatus libre de sarampión por brote histórico

Estados Unidos pierde por primera vez en 26 años el estatus de libre de sarampión tras registrar más de 5.400 casos. La Organización Mundial de la Salud confirma el brote activo, mientras expertos advierten sobre riesgos de exportación de la enfermedad.

Estados Unidos ha perdido formalmente su estatus de país libre de sarampión por primera vez en 26 años. Este reconocimiento se produce tras que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud confirmaran la presencia de transmisión comunitaria sostenida en el territorio nacional. La cifra total de infecciones supera los 5.400 casos, un volumen que supera ampliamente las estadísticas registradas en el año anterior.

Ruptura del estatus de eliminación desde el año 2000

Desde el año 2000, Estados Unidos no presentaba infecciones de sarampión por transmisión local ni brotes que se extendieran por más de doce meses. La información más reciente entregada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revela que al menos un tercio de los casos registrados en la temporada actual están directamente vinculados a brotes que comenzaron en 2025 y que continúan propagándose activamente. Esta situación marca el fin de una década y media de éxito en la eliminación de la enfermedad como prioridad de salud pública.

Also read Estados Unidos supera los 5.400 casos de sarampión y pone en riesgo su estatus sanitario

Gravedad clínica y alertas sanitarias internacionales

La gravedad del brote se evidencia en el alto número de hospitalizaciones y fallecimientos. De la totalidad de casos confirmados en los últimos meses, por lo menos 590 personas han requerido ingreso hospitalario urgente. Además, se han registrado seis muertes relacionadas específicamente con complicaciones del sarampión. La doctora Céline Gounder, cuyas declaraciones fueron recogidas por la cadena CBS, explicó que la población corre el riesgo de exponerse y contraer la enfermedad si no cuenta con vacunación al día. La experta advirtió que los pediatras y las salas de urgencias deben considerar el sarampión en cualquier persona con fiebre y sarpullido, independientemente de si ha viajado al extranjero o no.

Responsabilidad de la inmunidad colectiva y vacunación

Un país o región pierde su estatus de libre de sarampión una vez que la inmunidad de su población disminuye lo suficiente como para permitir la propagación sostenida de la enfermedad. Este fenómeno ocurre especialmente cuando no existe una tasa alta de vacunación que pueda extinguir rápidamente el brote antes de que se consolide. La doctora Céline Gounder también señaló que, debido a la magnitud de los casos, Estados Unidos podría convertirse en un país exportador de sarampión a otras naciones que mantienen sus índices de vacunación elevados y sus estatus de eliminación intactos.

Advertisement

Contraste con la situación en Colombia y medidas preventivas

Mientras Estados Unidos enfrenta esta crisis sanitaria, Colombia mantiene la condición de país libre de transmisión endémica de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, según los estándares vigentes. No obstante, el Ministerio de Salud alertó que la alta movilidad internacional aumenta el riesgo de importación de casos. Con corte a la primera semana de septiembre, el país ya registraba 15 casos de sarampión, de los cuales nueve han sido importados y seis están relacionados con la importación. En estos momentos, no se ha registrado circulación endémica ni transmisión sostenida dentro del territorio colombiano.

Impacto en la salud pública y cobertura vacunal

Los casos confirmados en Colombia corresponden a ciudadanos que se infectaron fuera del país y llegaron con la enfermedad, o que contagiaron a sus familiares al regresar. Para proteger a la población, de acuerdo con la cartera de salud, en lo corrido del 2026 más de 1,8 millones de personas han sido protegidas contra el sarampión con vacunas gratuitas y disponibles en todo el país. Las autoridades sanitarias instan a padres y cuidadores a mantener los esquemas de vacunación actualizados y consultar oportunamente ante la aparición de síntomas para evitar que la situación en Estados Unidos se replique en otras regiones con menores coberturas inmunológicas.