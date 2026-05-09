EE.UU. planea aislar pasajeros en Nebraska para brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) planean aislar en un centro de cuarentena especial del estado de Nebraska a 17 pasajeros estadounidenses a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. El crucero debe llegar a la isla española de Tenerife el domingo y desde ahí se llevarán a la Base Aérea Offutt para ser evaluados por equipos médicos adicionales y llevados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) anunciaron que planean aislar en un centro de cuarentena especial del estado de Nebraska a 17 pasajeros estadounidenses a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus .

Las 17 personas serán evacuadas desde la isla española de Tenerife en un vuelo de repatriación médica del Gobierno estadounidense y luego serán trasladadas al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país. Los CDC desplegaron un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife para evaluar el riesgo de exposición para cada pasajero estadounidense y formular recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido.

El estado de Nueva Jersey mantiene a dos de sus residentes bajo vigilancia porque estuvieron en contacto con una persona que se infectó con el hantavirus durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara del crucero. El presidente estadounidense descartó la posibilidad de reforzar la comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque aseguró que los CDC tienen la situación bajo control, alegando que el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores y que no se transmite fácilmente





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