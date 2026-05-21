Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se presentan irregularidades asociadas a la intimidación de votantes, en declaraciones que reflejan la enorme preocupación que existe en sectores republicanos por el rumbo político del país y el impacto que tendría en la región.

EE. UU. podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia , advierte el senador Bernie Moreno . Observador en las elecciones del 31 de mayo, Moreno advirtió que si Colombia 'toma el camino equivocado', podría afrontar la misma senda de Venezuela.

Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se presentan irregularidades asociadas a la intimidación de votantes, en declaraciones que reflejan la enorme preocupación que existe en sectores republicanos por el rumbo político del país y el impacto que tendría en la región. EL TIEMPO lanza un nuevo boletín con noticias y análisis de lo que pasa en Estados Unidos y el mundo: regístrate aquí.

Seguridad, narcotráfico y cooperación regional: las claves de la gira de Bernie Moreno por Colombia y la región. Según explicó, el objetivo es discutir temas de seguridad, narcotráfico, comercio y cooperación regional, aunque dejó claro que Colombia ocupa un lugar central por lo que describió como una elección ‘dicotómica’ en la que ‘Hay mucho más en juego’ que en las elecciones legislativas de marzo.

Aunque señaló que los comicios parlamentarios celebrados en marzo ‘salieron bien’ y dijo sentirse ‘optimista’ de que Colombia pueda tener una elección transparente, insistió en que el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno deben garantizar, además, la seguridad de candidatos y votantes. Para el senador, los sufragios que se presenten en zonas del país donde hubo intimidación no deberían ser contados en el resultado final.

De hecho, dijo que esta es una de las propuestas que piensa plantear a las autoridades colombianas cuando se reúna con ellas la próxima semana. Los riesgos de un presidente en guerra contra las cortes y la independencia judicial en la recta final de la campaña. Washington podría aportar ‘seguridad diplomática’ para dirigentes políticos, como ocurrió en el pasado durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Eso, dijo Moreno, porque hay fuerzas en el país que han amenazado abiertamente con oponerse al triunfo de un candidato de derecha. ’Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela’, ¿seguirá Colombia? Moreno enmarcó las elecciones en una visión mucho más amplia del equilibrio geopolítico de América Latina y del futuro de la relación entre Washington y Bogotá. Si Colombia avanza por el ‘camino equivocado’ en estas elecciones, podría convertirse en un ‘refugio seguro’ para actores criminales regionales.

‘Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia’, afirmó Moreno. Nunca he visto una decisión más dicotómica. Los colombianos tienen que votar como si el futuro de su país dependiera de ello.

Afirmó en uno de los comentarios más fuertes del evento y tras insinuar que en Colombia podría pasar lo mismo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bernie Moreno Colombia Elección Presidencial Intimidación De Votantes Relación Entre Washington Y Bogotá Washington Votaciones En Zonas De Intimidación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senador de EE.UU. Bernie Moreno advierte sobre la 'extrema necesidad' de proteger a los candidatos de cara a las presidencialesEl senador dijo que los grupos armados en Colombia “verán su fin con un resultado y serán fortalecidos con otro”.

Read more »

Paloma y Abelardo 'deben estar completamente unidos a primera hora del 1o. de junio': Bernie MorenoEl senador estadounidense dijo que ese es el mensaje que va a transmitir.

Read more »

EE. UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si se comprueba intimidación al sufragante: Bernie MorenoEl senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno advirtió desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las eleccio...

Read more »

Bolivia expulsa embajadora de Colombia, Colombia cesa funciones del encargado de la embajada en BoliviaLa noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien señaló en un comunicado que ‘se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia’.

Read more »