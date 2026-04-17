EE. UU. refuerza política de visas para Latinoamérica y el Caribe con restricciones a 26 individuos

Estados Unidos anuncia una nueva política de restricción de visas, afectando inicialmente a 26 personas de América Latina y el Caribe, con el objetivo de contrarrestar la influencia de potencias adversarias y proteger sus intereses regionales. El Departamento de Estado señala que esta medida amplía una política existente y busca disuadir actividades perjudiciales para la seguridad y prosperidad de EE. UU. en el hemisferio, sin revelar identidades por motivos de confidencialidad.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un endurecimiento de su política de visados dirigido a países de América Latina y el Caribe . Esta nueva medida, que en su fase inicial afecta a 26 personas, se enmarca en una estrategia más amplia para salvaguardar los intereses estadounidenses en la región.

El Departamento de Estado ha comunicado que esta política tiene como finalidad principal impedir que "potencias adversarias" puedan adquirir o controlar activos considerados vitales, así como evitar que amenacen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Con este anuncio, se amplía una política de restricción de visas que ya existía, buscando disuadir y sancionar actividades que puedan ser consideradas perjudiciales para los objetivos de la administración en su vecindario. La amenaza de otorgar o retirar visados ha sido una herramienta recurrente utilizada por la administración anterior, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, quien empleó esta táctica en diversas ocasiones para ejercer presión diplomática. Un caso particularmente resonado fue el que involucró al presidente colombiano Gustavo Petro. Tras su participación en una manifestación en Nueva York, en septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado procedió a revocarle el visado al mes siguiente. Simultáneamente, se anunciaron sanciones contra él y miembros de su familia, basándose en supuestos vínculos con el narcotráfico. Si bien estas sanciones fueron posteriormente retiradas como parte de un proceso de normalización de las relaciones bilaterales que culminó con una invitación a Petro a la Casa Blanca, el incidente puso de relieve la disposición de la administración estadounidense a utilizar la política de visas como instrumento de presión. A pesar de que en el caso del mandatario colombiano se proporcionó información pública, el Departamento de Estado ha enfatizado que, en general, no está obligado a revelar los nombres de los individuos afectados por estas restricciones, citando razones de confidencialidad y la protección de la seguridad nacional. Una fuente del Departamento de Estado, hablando bajo condición de anonimato con la agencia AFP, declaró que no se divulgarán los nombres de las personas afectadas por esta política de restricción de visas, lo que añade un velo de opacidad a las acciones tomadas. Esta política ampliada permite a Estados Unidos restringir las visas a ciudadanos de países de la región que, según su evaluación, "financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio y que los socaven". La implicación es que cualquier nación o individuo que sea percibido como un obstáculo para los objetivos estratégicos de Washington en América Latina y el Caribe podría enfrentarse a consecuencias directas en su capacidad para viajar a Estados Unidos. La administración ha reiterado su compromiso con esta política, anunciando que ya se han tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo el hemisferio que han estado involucradas en dichas actividades, sin ofrecer detalles adicionales sobre las identidades o las naciones de origen. El comunicado concluye reafirmando la determinación de la administración de "utilizar todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional", lo que sugiere que esta política podría ser aplicada de manera más extensa y contundente en el futuro. La falta de transparencia en la identificación de los afectados genera preocupación sobre posibles sesgos o arbitrariedades, y subraya la complejidad de las relaciones diplomáticas y de seguridad en una región de gran importancia estratégica para Estados Unidos





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