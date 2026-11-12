EE. UU. retira equipo sub-17 del Mundial en Catar por conflictos en Medio Oriente

Estados Unidos cancela su participación en el Mundial Sub-17 de Catar debido a la advertencia de viaje nivel 3 y la guerra en Medio Oriente.

La Federación Estadounidense de Fútbol (US Soccer) anunció este miércoles la retirada inmediata de la selección de Estados Unidos del Campeonato Mundial Sub-17 masculino. La decisión se toma a menos de una semana del inicio del torneo en Catar, citando preocupaciones fundamentales sobre la seguridad en Oriente Medio.

El detonante de la guerra en Medio Oriente

La tensión geopolítica que impulsa esta retirada comenzó en febrero con ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. La respuesta de Irán incluyó acciones dirigidas contra objetivos específicos, incluyendo países del Golfo Pérsico que son aliados de Washington. Esta escalada militar ha interrumpido los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, agravados por las amenazas repetidas de reanudar los bombardeos.

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La advertencia de viaje nivel 3

En una comunicación oficial enviada a los futbolistas, US Soccer explicó que la decisión de cancelar la concentración previa al Mundial y la participación en el torneo se basa en la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de Estados Unidos para Catar. La institución mencionó explícitamente las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias como factores decisivos para no proceder con el envío del equipo.

La carta de la US Soccer expresaba su orgullo por la preparación de los jugadores y entrenadores para representar al país, pero afirmaba que las circunstancias actuales impedían la participación. Este aviso oficial llegó poco más de una semana antes de que el torneo estaba programado para comenzar, dejando a los atletas sin oportunidad de competir en la fase group.

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Impacto en los eventos deportivos regionales

La inestabilidad en la región ha tenido un efecto dominó en varios eventos deportivos internacionales. Las Finales WTA fueron trasladadas de Arabia Saudita al desierto de Indian Wells en California, Estados Unidos. El Gran Premio de Fórmula 1 previsto en Yeda fue cancelado, mientras que la carrera de Baréin fue suspendida y reprogramada en Malasia.

Además, varios eventos en Arabia Saudita fueron cancelados o aplazados tras los ataques lanzados contra el reino por los rebeldes hutíes de Yemen. Esta cadena de cancelaciones refleja la gravedad de la situación de seguridad que afecta a la logística deportiva global en el Golfo Pérsico.

El contexto del Mundial Sub-17 en Catar

Estados Unidos era uno de los 48 participantes del Mundial Sub-17, previsto entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. La selección estadounidense había quedado sembrada en un grupo junto con Montenegro, Chile y Argelia. La FIFA adoptó un formato anual para el torneo el año pasado, con Catar designada como anfitriona de las próximas cinco ediciones consecutivas.

Al anunciar la elección de la sede, la FIFA explicó que buscaba aprovechar la infraestructura futbolística existente para favorecer la eficiencia y la sostenibilidad del torneo. Catar también fue anfitrión en 2022 del Mundial de selecciones absolutas, evento ganado por Argentina, demostrando su capacidad organizativa a pesar de los desafíos actuales.