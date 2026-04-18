EE.UU. Sanciona a Cinco Colombianos y Tres Empresas por Reclutar Mercenarios para Conflictos Internacionales

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a individuos y empresas colombianas por reclutar exmilitares para luchar en Sudán y Ucrania. Las sanciones bloquean activos y prohíben transacciones, buscando desmantelar redes de reclutamiento de mercenarios.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a cinco personas y empresas colombianas por su presunta participación en el reclutamiento de exmilitares para combatir en conflictos internacionales, específicamente en la guerra civil de Sudán y la guerra entre Rusia y Ucrania. Las sanciones recaen sobre José Libardo Quijano, Álvaro Andrés Quijano Becerra, José García Batte, Omar García Batte y las empresas International Services Agency (A4SI), Global Qowa Al-Basheria (GQAB) y Fénix.

José Libardo Quijano y Álvaro Andrés Quijano Becerra, ambos identificados como fundadores de A4SI y designados previamente en la Lista OFAC, habrían operado como una agencia de empleo con sede en Colombia. Se les acusa de reclutar operadores de drones, francotiradores y traductores para participar en la guerra civil sudanesa. Para facilitar estas operaciones, habrían utilizado a otra empresa también sancionada por la OFAC, Fénix, con sede en Panamá, como intermediaria. Esta empresa panameña habría actuado como puente entre A4SI y las entidades que contrataban a los combatientes colombianos, encargándose de la firma de contratos y la gestión de fondos con el objetivo de ocultar los vínculos y diluir la responsabilidad de la compañía principal.

La investigación también ha señalado a José García Batte, ex coronel del Ejército y propietario de la empresa de reclutamiento Global Qowa Al-Basheria (GQAB), también con sede en Bogotá. García Batte es señalado por haber reclutado exmilitares colombianos para unirse a la empresa de Quiñones y Oliveros, con el fin de luchar junto a un grupo paramilitar en Sudán. Más allá del conflicto sudanés, José García Batte ha sido implicado en el reclutamiento de exmilitares colombianos para su participación en la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, donde individuos habrían combatido en nombre de ambos bandos.

El Departamento del Tesoro ha anunciado que José García Batte, Omar García Batte y Álvaro Andrés Quijano Becerra, junto con las empresas GQAB y Fénix, están siendo objeto de las medidas restrictivas estipuladas en la Orden Ejecutiva 14098. Esta orden implica que cualquier posesión o activo de las personas y entidades designadas que se encuentre en territorio estadounidense, o que esté bajo posesión o control de ciudadanos o entidades estadounidenses, será bloqueado. Además, estas acciones requieren que dichas posesiones o activos sean notificados a la OFAC.

La guerra civil en Sudán, un conflicto devastador entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, ha cobrado un precio humano terrible, con más de 150 mil fallecidos y más de 14 millones de personas desplazadas, lo que subraya la gravedad de las redes de reclutamiento y su impacto humanitario.

Estas sanciones representan un esfuerzo significativo por parte de la administración estadounidense para desmantelar las redes que facilitan el reclutamiento de combatientes para conflictos violentos en el extranjero, un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos años. La inclusión de empresas y personas colombianas en estas listas de sanciones pone de manifiesto la preocupación internacional por la participación de ciudadanos de países latinoamericanos en guerras ajenas, a menudo impulsada por motivaciones económicas o por la búsqueda de oportunidades de empleo en escenarios de alto riesgo. La OFAC ha destacado que estas medidas buscan interrumpir la capacidad de quienes se benefician de estos reclutamientos y desalentar futuras actividades similares.

El modus operandi descrito, que incluye el uso de empresas intermediarias y la estructuración de contratos para ocultar los verdaderos vínculos y responsabilidades, ilustra la complejidad de estas operaciones ilícitas. La designación en la Lista OFAC conlleva severas restricciones financieras, incluyendo la prohibición de realizar transacciones con entidades estadounidenses y el congelamiento de activos.

La amplitud de las sanciones, que abarcan tanto a individuos como a las empresas que supuestamente han facilitado estas actividades, envía un mensaje claro sobre la determinación de la OFAC en perseguir a quienes violan las leyes y regulaciones de Estados Unidos en materia de sanciones internacionales. La guerra en Sudán, en particular, se ha convertido en un foco de atención debido a su magnitud y las graves consecuencias humanitarias que ha generado, haciendo que las redes de reclutamiento de combatientes extranjeros sean un aspecto particularmente preocupante del conflicto





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